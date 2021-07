16/07/2021 - 08:30

La société Artmarket annonce que son document d'enregistrement universel 2020 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 15 juillet 2021 sous le numéro D21- 0701

Ce document est disponible sur :

• le site internet Artprice.com : www.artprice.com

• le site internet Actusnews : www.actusnews.fr

• le site internet de l'AMF : www.amf-france.org

Des exemplaires du document d'enregistrement universel sont également disponibles gratuitement sur simple demande au siège de la Société :



Artmarket.com

Domaine de la Source

69270 Saint Romain au Mont d'Or

A propos d'Artmarket :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 770 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2020 publié en mars 2021 par Artprice by Artmarket :

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2020 :

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

