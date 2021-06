10/06/2021 - 12:55

New York, Londres et Hong Kong se partagent le marché des jeunes stars de l'Art Contemporain : les signatures les plus en vogue circulent sur le second marché à travers ces trois villes simultanément. Le département d'économétrie d'Artprice constate en outre que les trois principales Maisons de Ventes occidentales – Christie's, Sotheby's et Phillips - prennent chacune part au succès de ces jeunes stars. Un maillage centré sur les trois institutions les plus prestigieuses du monde, dans les trois villes qui rayonnent sur le Marché de l'Art international.

Top 20 artistes nés après 1980 : répartition géographique des ventes (S2 2020 – S1 2021)

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/06/image1-artmarket-artprice-geographic-distribution-top-20-artists.png ]

Top 20 artistes nés après 1980 : part de marché par Maison de Ventes (S2 2020 – S1 2021)

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/06/image2-artmarket-artprice-auction-houses-top-20-artists.png ]

thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice : « En présentant les œuvres des mêmes artistes à la fois en Occident et en Orient, les grandes Maisons de Ventes anglo-saxonnes consolident et accélèrent le marché de ces jeunes stars de la peinture et de la sculpture contemporaines. Depuis 2013, Hong Kong rivalise avec Londres et New York pour tirer vers le haut les prix de cet art ultra-contemporain ».

Une compétition internationale

Après avoir étés révélé en Occident, d'abord en galeries, puis en musées et en salles de ventes, c'est à Hong Kong désormais que Nicolas Party, Avery Singer ou encore Shara Hughes enregistrent leurs nouveaux records de prix. Hong Kong, porte d'entrée de l'Asie et de l'Océanie, fait grimper les prix en ne tenant pas véritablement compte des estimations... basées sur les résultats occidentaux.

Le 25 mai 2021, la toile I don't deserve these flowers (2010) de Shara Hughes, estimée entre 80 000$ et 120 000$, est vendue 612 000$ par Christie's Hong Kong. Face à ce résultat, les antennes new-yorkaises et londoniennes devront trouver un moyen d'attiser la demande, notamment en incluant Shara Hughes dans des sessions plus prestigieuses. Autrement elles devront se résoudre à voir les meilleures pièces de la jeune peintre américaine transiter par Hong Kong, pour peu que la demande reste aussi forte là-bas.

Paris hors compétition

La capitale française ne participe pratiquement pas à l'essor de ces jeunes stars aux enchères. Faut-il y voir un marché plus prudent, moins sensible aux effets de modes ? Ou bien faut-il reconnaître que Paris n'est pas aussi attractive que ses rivales, quand il s'agit de réunir de nouvelles œuvres très demandées, mais aussi les collectionneurs qui achètent et vendent ces pièces ? Sans doute un peu des deux.



Claire Tabouret, l'une des plus belles promesses de la peinture française, vit et travaille à Los Angeles. Elle n'a pas vu une seule de ses œuvres adjugées en France depuis plus d'un an. Ses deux dessins proposés par Piasa en janvier 2021 à Paris n'ont pas trouvé acquéreur. Pourtant la cote de Claire Tabouret est au plus haut, comme le confirme son nouveau record en mai 2021 pour Les débutantes (bleu azur) (2014), vendu 870 000$ par Christie's à New York.

Le marché serré des NFT

Avec un premier NFT chacun vendu aux enchères cette année, Beeple, Larva Labs et Mad Dog intègrent tous les trois le top 10 des jeunes stars du Marché de l'Art. Avec un seul résultat en vente publique ces artistes ne possèdent pas encore une cote à proprement parler. Mais de nouvelles œuvres sont mises en ventes dès cette semaine par Sotheby's, dans une vente intitulée Natively Digital: A Curated NFT Sale, organisée à New York.

Les ventes aux enchères de NFT restent essentiellement une spécialité américaine. La maison Millon a été la première à proposer en Europe une session dédiée aux NFT, le 20 mai 2021 à Bruxelles. Avec des prix bien plus raisonnables - des adjudications comprises entre 800$ et 23 000$ -, ces ventes contribuent à affermir un marché encore à la recherche de stabilité.

Images :

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

