Ce 23ème Rapport Annuel du Marché de l'Art offre une lecture mondiale des ventes publiques de fine art - peinture, sculpture, dessin, photographie, estampe, installation - entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

Ce qui avait d'abord été anticipé comme une année blanche sur le Marché de l'Art s'est révélé bien plus positif que prévu. L'annulation des foires, des expositions et de toutes les ventes, en mars 2020, avait fait craindre un arrêt complet de cette industrie. Mais contrairement aux Musées, entièrement soumis aux restrictions sanitaires, les Maisons de Ventes ont rapidement trouvé le moyen de préserver le cœur de leurs activités grâce la dématérialisation par le numérique : 79 % du produit de ventes et 91 % des lots vendus ont été maintenus aux enchères.

Indice de Confiance du Marché de l'Art Artprice sur l'année 2020

AMCI : Art Market Confidence Index

Le Rapport du Marché de l'Art en 2020 est disponible gratuitement, en intégralité et en trois langues, en ligne ainsi qu'en version PDF :

Français : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2020

Anglais : https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2020

Mandarin : https://zh.artprice.com/artprice-reports/zh-the-art-market-in-2020

thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice, est heureux d'annoncer la publication gratuite du 23ème Rapport du Marché de l'Art en 2020 :

« La pandémie qui s'est abattue de façon inattendue sur le monde a obligé les acteurs du Marché de l'Art à accélérer un processus de digitalisation qu'ils repoussaient depuis trop longtemps. Il y a douze mois encore, cette industrie montrait une certaine réserve pour tout ce qui touchait à la culture du numérique qui se traduisait par une réticence à mettre en place des outils informatiques efficaces. Face à ce retard de près de 30 ans, Artprice n'a eu de cesse d'innover et de préparer le terrain.

Aussi c'est avec grand enthousiasme, malgré la situation, que notre groupe a accompagné l'ensemble des acteurs du Marché de l'Art pour relever un défi historique et rattraper en quelques mois (parfois même en quelques semaines) trois décennies d'obstination. »

Le Marché de l'Art 2.0

Le Marché de l'Art a échafaudé un nouveau modèle économique et atteint un nouvel équilibre que les projections les plus optimistes prévoyaient en 2025. Il est désormais beaucoup mieux adapté pour faire face à cette autre manière de vivre et de collectionner, qui est celle du 21ème siècle.

Artprice et son partenaire éditorial exclusif Artron sont fiers de fournir une grille de lecture globale de cette transformation, avec ce 23ème Rapport Annuel :

Comment la pandémie a-t-elle impacté le Marché de l'Art mondial ?

Quelles sont les évolutions numériques et comment se dessine le marché de demain ?

Pourquoi les performances ont augmenté malgré la crise en Chine ?

Comment ont réagi les collectionneurs ?

Quels types d'œuvres sont les plus demandées ?

Quels artistes ont atteint des records malgré la crise ?

Comment les bouleversements sociaux-culturels - de #MeToo à Black Lives Matter - ont impacté le Marché de l'Art ?

Ce rapport contient également le célèbre classement Artprice des 500 artistes les plus performants au monde mais aussi un nouveau calendrier pour revenir, mois par mois, sur les grands moments du Marché de l'Art face aux défis inédits liés à la crise sanitaire en 2020.

La Chine en première position

Ce Rapport tient à donner à la Chine la place qui est désormais la sienne sur le Marché de l'Art : celle de la plus sérieuse concurrente des États-Unis. Si son marché possède ses propres codes, il n'en est que plus intéressant et c'est la raison pour laquelle le partenariat éditorial entre Artprice et Artron est conséquent et passionnant.

Top 10 pays par produit de ventes fine art aux enchères (Evolution vs 2019)

1. Chine (Artron) : 4 163 871 200 $ (+2%)

2. États-Unis : 2 804 272 300 $ (-39%)

3. Royaume-Uni : 1 552 937 500 $ (-30%)

4. France : 578 347 600 $ (-31%)

5. Allemagne : 298 834 000 $ (+11%)

6. Italie : 142 404 000 $ (-32%)

7. Suisse : 110 967 500 $ (+5%)

8. Japon : 95 366 400 $ (-14%)

9. Autriche : 91,117,515 $ (-8%)

10. Pologne : 89,672,059 $ (+1%)

Répartition géographique du produit des ventes aux enchères de Fine Art en 2020

D'autre part, l'indice de référence Artprice100© a progressé de +405% depuis le 1er janvier 2000. Cet indice Artprice100© des artistes Blue-chips du marché de l'art a progressé de +1,8% sur l'année 2020.

L'Art Contemporain, tant en Occident qu'en Asie, est toujours la locomotive du Marché de l'Art, malgré le contexte de la pandémie.

Enfin, le Marché de l'Art, malgré une tragédie mondiale unique dans l'histoire de l'économie moderne, a su rebondir par le numérique qu'il a totalement investi en un temps record, ce qui a permis de limiter la chute du chiffre d'affaires à -21 %, ce qui en soi-même, compte tenu des circonstances, est une véritable performance.

