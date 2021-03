02/03/2021 - 13:00

L'indice des artistes blue-chips du Marché de l'Art, l'Artprice100©, a progressé de +1,8% au cours de l'année 2020. Cet exercice a été marqué par l'absence quasi complète de foires internationales mais aussi par la transition forcée des galeries et des maisons de ventes vers le numérique. Pourtant, la cote des cent artistes clefs du Marché de l'Art a continué de grimper, portant à +405 % depuis 2000.

Evolution annuelle de l'indice Artprice100© vs. S&P 500 – Base 100 en janvier 2000

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/03/Artprice100-vs-SP500-1.png]

thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice : « La résilience dont fait preuve le Marché de l'Art en période de crise est mise en lumière par l'évolution de notre indice de référence. La performance positive de l'Artprice100© en 2020, aussi timide soit-elle, est extrêmement rassurante. Elle n'est toutefois pas comparable avec celle des marchés boursiers, puisque le S&P 500 a enregistré une croissance sensationnelle de +16% l'année dernière, passant de 3 234 pts à 3 756 pts en douze mois ».

Si la construction de l'Artprice100© s'inspire de celle du S&P 500, les deux indices restent néanmoins profondément différents et doivent être comparés avec prudence.

Artprice100© vs. S&P 500 : mise en garde

L'Artprice100© est conçu comme un portefeuille d'œuvres représentatives des cent artistes les plus importants du Marché (voir la composition ci-dessous). Il s'agit bien évidemment d'un exercice purement théorique. Il n'est en effet pas possible d'acquérir une part de toutes les œuvres d'un artiste qui passeront en salles de ventes dans l'année à venir. À vrai dire, personne ne peut même prévoir quelles œuvres passeront en salles de ventes pendant les douze prochains mois ; mais l'ensemble des résultats fournit une excellente appréciation de l'évolution générale des prix pour chacun de ces artistes.

La composition de l'indice Artprice100© se veut par ailleurs absolument objective. Elle est fixée au premier janvier de chaque année sur la base de deux critères, résolument indépendants de toute préférence personnelle : un critère de performance et un critère de liquidité. L'investissement initial est ainsi réalisé proportionnellement aux performances des artistes en salles de ventes sur les cinq derniers exercices (2015-2019), sous réserve toutefois que les œuvres de ceux-ci s'échangent régulièrement : au moins sept ventes aux enchères annuelles sur dix ans (hors estampes).

Analyse de la composition

L'intérêt de calculer un indice des prix spécifique pour les artistes de premier ordre est double. Il permet d'abord d'analyser les performances d'un portefeuille bien diversifié, construit de manière objective sur la base de résultats de ventes publiques pour des artistes établis de longue date. En outre, il permet de discuter sur la manière dont évolue la liste des cent artistes qui constituent la base la plus solide du Marché de l'Art.

Pablo Picasso reste l'artiste le plus présent dans le portefeuille avec un poids 8,8 % dans l'investissement initial. Sur la base de toutes les œuvres originales de Picasso vendues aux enchères en 2020, Artprice calcule que sa cote a globalement augmenté de +2,2 % en douze mois. Ce résultat est parfaitement cohérent avec l'évolution générale de l'Artprice100©.

Picasso fait partie des 45 artistes modernes présents dans la composition de cet indice en 2020. Cette période de création est de loin la mieux établie, qui représente jusqu'à la moitié de l'investissement initial.

Distribution de l'Artprice100© en janvier 2020 par période de création

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/03/Artprice100-periods-2.png]

Quatre artistes femmes seulement entrent dans la composition de l'Artprice100© cette année, comme en 2019 : Yayoi Kusama, Joan Mitchell, Louise Bourgeois et Barbara Hepworth. Celles-ci totalisent tout juste 3,3 % de la valeur totale du portefeuille. En revanche, le nombre d'artistes vivants augmente sensiblement, grâce à l'entrée de sept peintres en activité, pour seulement trois sorties.

Entrées (artistes vivants) / Lee Ufan, Zhou Chunya, Rudolf Stingel, Zhang Xiaogong, Yoshitomo Nara, Takashi Murakami, Zeng Fanzhi

Sorties (artistes vivants) / Günther Uecker, Frank Auerbach, Michelangelo Pistoletto

Composition de l'Artprice100© au 1 er janvier 2020 (Rang, Poids initial, Période)

1 - Pablo PICASSO(1881-1973) / 8.8 % / Modern

2 - Andy WARHOL(1928-1987) / 5.0 % / Post-War

3 - Claude MONET(1840-1926) / 4.7 % / 19th Century

4 - Jean-Michel BASQUIAT(1960-1988) / 3.6 % / Contemporary

5 - QI Baishi(1864-1957) / 3.5 % / Modern

6 - ZAO Wou-Ki(1921-2013) / 3.3 % / Post-War

7 - Gerhard RICHTER(1932-) / 2.8 % / Post-War

8 - WU Guanzhong(1919-2010) / 2.4 % / Modern

9 - FU Baoshi(1904-1965) / 2.4 % / Modern

10 - Amedeo MODIGLIANI(1884-1920) / 2.2 % / Modern

11 - Roy LICHTENSTEIN(1923-1997) / 2.0 % / Post-War

12 - Cy TWOMBLY(1928-2011) / 1.9 % / Post-War

13 - Alberto GIACOMETTI(1901-1966) / 1.9 % / Modern

14 - Lucio FONTANA(1899-1968) / 1.8 % / Modern

15 - Marc CHAGALL(1887-1985) / 1.7 % / Modern

16 - Alexander CALDER(1898-1976) / 1.7 % / Modern

17 - Joan MIRO(1893-1983) / 1.6 % / Modern

18 - Willem DE KOONING(1904-1997) / 1.6 % / Modern

19 - David HOCKNEY(1937-) / 1.5 % / Post-War

20 - Yayoi KUSAMA(1929-) / 1.5 % / Post-War

21 - Jean DUBUFFET(1901-1985) / 1.4 % / Modern

22 - René MAGRITTE(1898-1967) / 1.4 % / Modern

23 - Henri MATISSE(1869-1954) / 1.4 % / Modern

24 - Fernand LÉGER(1881-1955) / 1.2 % / Modern

25 - Christopher WOOL(1955-) / 1.2 % / Contemporary

26 - Wassily KANDINSKY(1866-1944) / 1.1 % / Modern

27 - SAN Yu(1901-1966) / 1.1 % / Modern

28 - Jeff KOONS(1955-) / 1.0 % / Contemporary

29 - Henry MOORE(1898-1986) / 1.0 % / Modern

30 - Peter DOIG(1959-) / 0.9 % / Contemporary

31 - Paul GAUGUIN(1848-1903) / 0.9 % /19th Century

32 - Joan MITCHELL(1926-1992) / 0.9 % / Post-War

33 - LIN Fengmian(1900-1991) / 0.8 % / Modern

34 - Ed RUSCHA(1937-) / 0.8 % / Post-War

35 - Yoshitomo NARA(1959-) / 0.8 % / Contemporary

36 - Pierre-Auguste RENOIR(1841-1919) / 0.8 % / 19th Century

37 - CHU Teh-Chun(1920-2014) / 0.8 % / Post-War

38 - Edgar DEGAS(1834-1917) / 0.7 % / 19th Century

39 - Auguste RODIN(1840-1917) / 0.7 % / 19th Century

40 - PU Ru(1896-1963) / 0.7 % / Modern

41 - Robert RAUSCHENBERG(1925-2008) / 0.7 % / Post-War

42 - Richard PRINCE(1949-) / 0.6 % / Contemporary

43 - Rudolf STINGEL(1956-) / 0.6 % / Contemporary

44 - Frank STELLA(1936-) / 0.6 % / Post-War

45 - Sigmar POLKE(1941-2010) / 0.6 % / Post-War

46 - Camille PISSARRO(1830-1903) / 0.6 % / 19th Century

47 - Louise BOURGEOIS(1911-2010) / 0.6 % / Modern

48 - Whan-Ki KIM(1913-1974) / 0.6 % / Modern

49 - Paul SIGNAC(1863-1935) / 0.6 % / Modern

50 - Yves KLEIN(1928-1962) / 0.6 % / Post-War

51 - Keith HARING(1958-1990) / 0.5 % / Contemporary

52 - Richard DIEBENKORN(1922-1993) / 0.5 % / Post-War

53 - Pierre SOULAGES(1919-) / 0.5 % / Modern

54 - George CONDO(1957-) / 0.5 % / Contemporary

55 - Norman Perceval ROCKWELL(1894-1978) / 0.5 % / Modern

56 - WU Hufan(1894-1968) / 0.5 % / Modern

57 - Alberto BURRI(1915-1995) / 0.4 % / Modern

58 - Gustav KLIMT(1862-1918) / 0.4 % / Modern

59 - ZENG Fanzhi(1964-) / 0.4 % / Contemporary

60 - Egon SCHIELE(1890-1918) / 0.4 % / Modern

61 - Damien HIRST(1965-) / 0.4 % / Contemporary

62 - Ernst Ludwig KIRCHNER(1880-1938) / 0.4 % / Modern

63 - Chaïm SOUTINE(1894-1943) / 0.4 % / Modern

64 - Fernando BOTERO(1932-) / 0.4 % / Post-War

65 - Edvard MUNCH(1863-1944) / 0.4 % / Modern

66 - Pierre BONNARD(1867-1947) / 0.4 % / Modern

67 - Kazuo SHIRAGA(1924-2008) / 0.4 % / Post-War

68 - WEN Zhengming(1470-1559) / 0.4 % / Old Master

69 - ZHOU Chunya(1955-) / 0.4 % / Contemporary

70 - Morton Wayne THIEBAUD(1920-) / 0.4 % / Post-War

71 - Georg BASELITZ(1938-) / 0.4 % / Post-War

72 - Salvador DALI(1904-1989) / 0.4 % / Modern

73 - Tsuguharu FOUJITA(1886-1968) / 0.4 % / Modern

74 - François-Xavier LALANNE(1927-2008) / 0.4 % / Post-War

75 - SHI Tao(1642-c.1707) / 0.4 % / Old Master

76 - DONG Qichang(1555-1636) / 0.4 % / Old Master

77 - Max ERNST(1891-1976) / 0.4 % / Modern

78 - Sam FRANCIS(1923-1994) / 0.4 % / Post-War

79 - Georges BRAQUE(1882-1963) / 0.4 % / Modern

80 - Maurice DE VLAMINCK(1876-1958) / 0.4 % / Modern

81 - Bernard BUFFET(1928-1999) / 0.4 % / Post-War

82 - Peter Paul RUBENS(1577-1640) / 0.4 % / Old Master

83 - Ufan LEE(1936-) - 0.4 % - Post/War

84 - Francis PICABIA(1879-1953) / 0.3 % / Modern

85 - Barbara HEPWORTH(1903-1975) / 0.3 % / Modern

86 - Albert OEHLEN(1954-) / 0.3 % / Contemporary

87 - Anselm KIEFER(1945-) / 0.3 % / Contemporary

88 - Giorgio MORANDI(1890-1964) / 0.3 % / Modern

89 - Alighiero BOETTI(1940-1994) / 0.3 % / Post-War

90 - Robert MOTHERWELL(1915-1991) / 0.3 % / Modern

91 - TANG Yin(1470-1523) / 0.3 % / Old Master

92 - GUAN Liang(1900-1986) / 0.3 % / Modern

93 - Martin KIPPENBERGER(1953-1997) / 0.3 % / Contemporary

94 - Takashi MURAKAMI(1962-) / 0.3 % / Contemporary

95 - Donald JUDD(1928-1994) / 0.3 % / Post-War

96 - CHEN Yifei(1946-2005) / 0.3 % / Contemporary

97 - ZHANG Xiaogang(1958-) / 0.3 % / Contemporary

98 - Tom WESSELMANN(1931-2004) / 0.3 % / Post-War

99 - David SMITH(1906-1965) / 0.3 % / Modern

100 - Josef ALBERS(1888-1976) / 0.3 % / Modern

