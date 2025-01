14/01/2025 - 08:00

Un chiffre d'affaires 2024 en hausse par rapport à 2023 (18,2 M€), malgré un second semestre impacté par la baisse de l'investissement industriel.

Un rayonnement international confirmé : 81% du chiffre d'affaires réalisés hors de France dont 23% en Amérique du Nord et 52% en Europe (hors France).

À moyen terme, un changement d'échelle du marché porté par les OEMs et les acteurs mondiaux du véhicule industriel : des discussions plus nombreuses et des perspectives de nouveaux partenariats dès 2025.

Arcure invite les investisseurs particuliers à participer au webinaire organisé aujourd'hui à 18h, CET.

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle pour l'amélioration de la sécurité et de la productivité dans l'industrie, annonce aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel non audité pour l'exercice annuel 2024 à 18,7 M€, en hausse par rapport à l'exercice 2023 (18,2 M€).

Franck GAYRAUD, PDG et co-fondateur d'Arcure, commente : « Nous maintenons une trajectoire de croissance en 2024, après une forte accélération du chiffre d'affaires en 2023 et malgré le ralentissement de l'investissement industriel observé au second semestre et le report de certaines commandes de grands comptes en Europe et aux Etats-Unis. Notre croissance sur le temps long confirme la large ouverture du marché de l'IA embarquée dans l'industrie. Les années à venir vont ouvrir une nouvelle étape de notre développement : la conquête du marché des constructeurs et équipementiers de véhicules industriels. Ces acteurs mondiaux sont désormais lancés dans la course à l'intégration des technologies d'IA. Les nombreuses discussions déjà engagées pourraient aboutir dès l'année 2025, avec la signature, nous l'espérons, d'accords prometteurs qui accéléreront notre croissance. Notre rentabilité, qui fait déjà figure d'exception dans le monde de l'IA, est encore appelée à s'améliorer dans les années qui viennent. »

2024 : un leadership confirmé sur le marché mondial des solutions d'IA embarquées pour l'industrie

Après un premier semestre historique (10,1 M€), le chiffre d'affaires se porte à 18,7 M€ pour l'année 2024, en légère hausse par rapport à 2023 (18,2 M€). Ce chiffre d'affaires est atteint malgré un contexte de net ralentissement de l'investissement industriel et de baisse des ventes de véhicules off-road neufs ayant généré des décalages de commandes de la part de grands comptes utilisateurs finaux au second semestre.

L'exercice 2024, en approchant l'objectif de 20 M€ annoncé en 2021, témoigne de la forte croissance d'Arcure sur le long terme (80% depuis 2021, 146% depuis 2019).

Sur le plan géographique, l'expansion commerciale d'Arcure enregistrée ces dernières années se confirme. Le groupe réalise 81% de son chiffre d'affaires en dehors de la France, une proportion stable depuis 2023 (84%) et en nette hausse depuis 2021 (69%).

Concernant les canaux de distributions, 65 % des ventes sont indirectes via les distributeurs et concessionnaires,

12% directes aux clients utilisateurs et 23% auprès des OEMs portées notamment par les livraisons du Last Buy Order en Blaxtair 3 de la part de Liebherr.

OEMs et équipementiers technologiques : un changement d'échelle du marché à venir

À l'issue de cet exercice 2024, Arcure prévoit de tirer profit à la fois de sa présence géographique transatlantique pour capter la reprise anticipée du marché liée à la politique de relance massive attendue aux États-Unis mais aussi d'une offre produit élargie en gamme et en fonctionnalités correspondant aux besoins exprimés par les clients.

À moyen terme, le marché sera porté par l'entrée en jeu des constructeurs et équipementiers technologiques de véhicules industriels. À date, la part des grands constructeurs qui ont initié un programme pour s'équiper en technologies telles que celles proposées par Arcure représente une production annuelle de plus de 800 000 véhicules par an. Pour adresser ces besoins, Arcure a intensifié ses activités commerciales, avec le recrutement en 2024 d'une équipe nouvelle dédiée au développement des partenariats OEM. Arcure confirme être aujourd'hui en discussion directe avec des leaders mondiaux produisant un total de l'ordre de 400 000 véhicules par an, dans des phases d'appels d'offres ou de pré-appels d'offres. L'intensification de ces échanges devrait déboucher sur de premières décisions dès 2025.

Le taux global de pénétration des technologies d'IA pour la sécurité et la productivité demeure aujourd'hui inférieur à 1% et pourrait atteindre 10 à 25% à la fin de la décennie. Au-total, le volume annuel d'engins neufs équipables est estimé à

1,7 million par an (hors Chine et Inde)[1], attendu en forte croissance d'ici la fin de la décennie[2].

Par sa maîtrise technologique en IA, ses bases de données spécifiques, son insertion et sa notoriété dans l'écosystème industriel, sa connaissance des besoins et sa dimension internationale, Arcure est aujourd'hui idéalement positionnée pour répondre au changement d'échelle de son marché et devenir l'acteur de référence du véhicule industriel intelligent.

Prochain rendez-vous :

Webinaire en français, à destination des investisseurs particuliers

Le 14 janvier 2025 à 18h, CET.

Inscription au lien suivant : https://tinyurl.com/4ybsct4m

Seuls les investisseurs préalablement inscrits pourront participer à ce webinaire.

Prochaine publication financière :

Résultats financiers de l'exercice 2024

Le 27 mars 2025 avant bourse

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€, dont 81% à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

