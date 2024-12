04/12/2024 - 19:00

Malgré une activité commerciale en expansion, le chiffre d'affaires du second semestre est impacté par des reports de commandes sur 2025 liés aux conditions macroéconomiques dégradées et des déploiements plus progressifs chez certains grands comptes en Europe et en Amérique du Nord.

Ces reports conduisent Arcure à réviser sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2024. A ce stade, le chiffre d'affaires attendu est d'environ 19M€ compris dans une fourchette allant de 18,2M€ (CA réalisé en 2023) à 20M€ (objectif communiqué précédemment).

Sur l'exercice 2024, Arcure préserve néanmoins sa rentabilité par des mesures de contrôle des coûts adaptées à la situation attentiste du marché tout en poursuivant son volontarisme commercial.

Les retards actuels sont considérés comme exogènes et ne remettent pas en cause l'analyse selon laquelle le taux de pénétration de l'IA dans les véhicules industriels est appelé à croitre de façon significative d'ici la fin de la décennie.

L'activité de développement de partenariats auprès des constructeurs d'engins et d'autres acteurs technologiques est par ailleurs à son plus haut historique, avec de nouveaux partenariats OEM attendus en 2025.

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle embarquée pour la sécurité et de la productivité des véhicules industriels, annonce un ajustement de son objectif annuel de croissance pour 2024.

Après un premier semestre en ligne avec les objectifs, le chiffre d'affaires du second semestre est impacté par le décalage d'investissements de la part de quelques grands comptes industriels, qui étalent dans le temps leur déploiement des solutions Blaxtair®. Dans ce contexte, Arcure attend un chiffre d'affaires 2024 en croissance par rapport à 2023, mais en deçà de l'objectif annoncé en 2021 (20 M€) avec une valeur moyenne attendue à 19M€. Le mois de décembre étant traditionnellement le mois durant lequel le plus de commandes sont passées et les commandes devant être livrées pour être comptabilisées en chiffre d'affaires, le montant précis du chiffre d'affaires annuel pourra seulement être connu à la clôture de l'exercice.

Pour autant, le groupe confirme la croissance de l'activité commerciale auprès des industriels et l'augmentation de la demande de la part de potentiels partenaires technologiques et des constructeurs d'engins. Malgré le contexte actuel de ralentissement de l'investissement industriel, la dynamique du marché reste forte.

Franck GAYRAUD, Président Directeur Général et co-fondateur d'Arcure, commente : « L'année 2024 aura été marquée par une activité commerciale au plus haut auprès des industriels et des OEM. En témoignent, le nombre de discussions et de devis engagés auprès de grands groupes industriels mondiaux et de constructeurs de chariots élévateurs ou engins de construction pour une intégration de Blaxtair® en première monte. Pour autant, nous observons un certain attentisme des industriels ces dernières semaines en Europe et subissons le report de certaines commandes en raison des conditions macroéconomiques. Cependant, notre analyse fondamentale du marché reste inchangée et nous pensons être dotés avec la gamme complète Blaxtair® 5 de la meilleure offre pour renouer avec notre croissance habituelle. Notre implantation géographique diversifiée nous offre également une belle opportunité de profiter de l'embellie économique là où elle se présentera en premier. »

MARCHE DE SECONDE MONTE : UN VOLONTARISME RENFORCE POUR LA CROISSANCE COMMERCIALE

Les reports de commandes du second semestre interviennent dans un contexte de ralentissement de l'investissement industriel en Europe et en Amérique du Nord, lié aux incertitudes économiques, politiques et géopolitiques dans ces zones. Dans ce contexte de prudence, certains grands comptes mondiaux utilisateurs de chariots élévateurs étalent leurs engagements, par des commandes décalées ou plus progressives qu'annoncées.

Concernant le segment des véhicules de construction on note une augmentation des déploiements sur les grands projets d'infrastructure

Pour 2025, dans ce contexte exigeant, Arcure accélère ses efforts commerciaux et marketing, notamment aux Etats-Unis pour capter la possible reprise dynamique des investissements américains. Par ailleurs, le Groupe élargit son offre commerciale pour couvrir tout le spectre des besoins exprimés par les industriels et poursuivre sa trajectoire de croissance sur le marché de seconde monte.

OEM ET PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES : DÉCISIONS ATTENDUES EN 2025

Le second semestre voit l'accélération de la demande de la part des constructeurs d'engins, jusqu'ici composante minoritaire du marché. Arcure confirme être aujourd'hui en discussion directe avec des leaders mondiaux produisant un total de l'ordre de 400 000 véhicules par an, dans des phases d'appels d'offres ou de pré-appels d'offres.

A date, la part des grands constructeurs qui ont initié un programme pour s'équiper en technologies de perception telles que celles proposées par Arcure représente une production annuelle de plus de 800 000 véhicules. Pour adresser ces segments du marché, Arcure a intensifié ses activités commerciales, avec le recrutement d'une équipe nouvelle dédiée au développement de partenariats OEM. Les échanges s'accroissent également avec des équipementiers technologiques mondiaux, notamment sur des projets d'intégration de nos technologies dans leur offre produit.

Avec des nouvelles décisions attendues en 2025, la croissance à long terme d'Arcure reposera sur la pénétration de ces marchés à très grande échelle. Comme communiqué précédemment, le taux global de pénétration des technologies d'IA pour la sécurité et la productivité demeure aujourd'hui de l'ordre de 0,5% et pourrait atteindre 10 à 25% à la fin de la décennie. Au-total, le volume annuel d'engins neufs équipables est estimée à 1,7 million par an (hors Chine et Inde)[1].

Par ailleurs, le marché global des chariots élévateurs est attendu en croissance de l'ordre de 65% entre 2023 et 2030[2].

Par sa maîtrise technologique, sa connaissance des besoins et sa dimension internationale, Arcure est aujourd'hui idéalement positionnée pour répondre à ce changement d'échelle de son marché.

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 22 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 18,2 M€ (dont 84% à l'international), en croissance de 40%.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

