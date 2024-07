11/07/2024 - 08:00

Une forte hausse du chiffre d'affaires, par rapport à un premier semestre 2023 déjà exceptionnellement haut, qui valide la trajectoire de croissance.

Une internationalisation confirmée : progression dans les zones clés, en Amérique du Nord (+34%) et en Europe (+23%).

Une activité commerciale soutenue, qui ouvre des perspectives additionnelles de croissance pour le second semestre.

Un objectif de chiffre d'affaires confirmé pour 2024, supérieur à 20 M€, au-delà de la feuille de route annoncée en 2021.

Arcure invite les investisseurs particuliers à participer au webinaire en français le 17 juillet 2024, à 18h.

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle pour l'amélioration de la sécurité et de la productivité dans l'industrie, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires semestriel. Arcure enregistre un chiffre d'affaires historique pour un premier semestre, de 10,1 M€, en hausse de 24,5% par rapport au premier semestre 2023 (8,1 M€).

En milliers d'euros, non audité 1er Sem. 2024 1er Sem. 2023 Variation en k€ en % Chiffre d'affaires semestriel 10 089 8 106 + 1 983 +24,5

Franck GAYRAUD, PDG et co-fondateur d'Arcure, commente ce résultat commercial du premier semestre : « Pour la première fois, nous franchissons la barre des 10 M€ de chiffre d'affaires dès le premier semestre, soit une hausse de 24,5% par rapport au premier semestre 2023. Dans la continuité de l'exercice 2023, ce premier semestre 2024 est marqué par une activité commerciale très intense. L'intérêt des industriels mondiaux pour les technologies Blaxtair se traduit dans notre carnet de commandes dès le premier semestre. Fort de cette dynamique commerciale et avec des seconds semestres toujours supérieurs aux premiers semestres, nous sommes parfaitement en ligne avec l'objectif annoncé : dépasser les 20 M€ de chiffre d'affaires à la fin de l'année, doublant ainsi le chiffre d'affaires de 2021. L'adoption de l'IA dans l'industrie et la reconnaissance grandissante du leadership technologique de la marque Blaxtair continuent de stimuler durablement notre forte croissance, sur un marché à haut potentiel. »

Une internationalisation confirmée : 81% du chiffre d'affaires réalisés hors de France

Le premier semestre récompense les efforts portés sur le développement commercial à l'international. Arcure renforce particulièrement ses positions dans ses deux zones clés : l'Amérique du Nord (+34%) et l'Europe (+23%).

En Europe, le premier semestre est marqué par une nette hausse de la zone Allemagne-Autriche (+49%), déterminante pour le marché européen de l'industrie, ainsi que par la progression sur le marché français (+21%), le marché des îles Britanniques (Irlande et Royaume Uni) restant stable.

La zone Asie Pacifique et le reste du monde continuent d'offrir de nouveaux débouchés, comptant pour 7% du chiffre d'affaires global au premier semestre, en progression de 21%.

Circuits de vente : une activité en hausse auprès de toutes les typologies de clients

Si les ventes progressent sur tous canaux de distribution, le premier semestre confirme la tendance d'une part croissante des ventes indirectes dans le mix de distribution, avec une nette augmentation de l'activité auprès des concessionnaires, distributeurs et constructeurs d'engins (OEMs).

Ainsi, au 30 juin 2024, la part des ventes réalisées auprès des concessionnaires et distributeurs atteint 62% du chiffre d'affaires semestriel et le canal OEMs progresse à 24%. Les ventes directes aux industriels utilisateurs finaux représentent près de 14% du chiffre d'affaires global.

Confirmation de l'objectif pour 2024 et des perspectives de croissance à moyen terme

À l'issue d'un exercice 2023 historique, ce premier semestre 2024 confirme la trajectoire de croissance solide engagée depuis 2021. La forte activité commerciale du semestre démontre d'abord la notoriété grandissante des solutions Blaxtair, standard et leader sur le marché de l'IA embarquée pour l'industrie. Elle reflète également la poursuite de l'ouverture du marché mondial, portée par le besoin de digitalisation des chariots élévateurs et engins de construction pour renforcer la sécurité et la productivité.

A court terme, fort de la dynamique commerciale du premier semestre, Arcure confirme l'objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 20 M€ pour l'exercice 2024.

Au-delà, le marché connaît une accélération durable, d'abord sous l'effet du besoin croissant des industriels utilisateurs finaux pour nos solutions innovantes et performantes. Ensuite, parce que les principaux constructeurs d'engins développent désormais des feuilles de routes technologiques intégrant toujours plus d'IA, pour répondre à la demande de leurs clients. Dans ce contexte de marché et d'évolution rapide de l'IA, Arcure possède aujourd'hui le leadership et l'avance technologique pour transformer le marché de la sécurité et de la productivité industrielles avec toujours plus d'innovations de rupture.

Prochain rendez-vous :

Webinaire en français, à destination des investisseurs particuliers

Le 17 juillet 2024 à 18h, CEST.

Inscription au lien suivant : https://tinyurl.com/yc64ajy5

Seuls les investisseurs préalablement inscrits pourront participer à ce webinaire.

Prochaine publication financière :

Résultats du 1er semestre 2024, le 18 septembre 2024

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 20 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 18,2 M€ (dont 84% à l'international), en croissance de 40%.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

