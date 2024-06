17/06/2024 - 18:30

Avec 84% du chiffre d'affaires réalisé à l'international en 2023, dans plus de 50 pays, Arcure confirme son statut d'entreprise internationale à forte croissance, qui adresse les principales zones économiques mondiales.

Le bureau ouvert à Barcelone soutiendra les capacités commerciales pour adresser un marché espagnol en plein développement, développera le marketing digital global et ouvrira l'accès à l'écosystème de l'Intelligence Artificielle en Espagne.

Avec des implantations en France, aux Etats-Unis, en Allemagne et en Espagne et son réseau de 11 distributeurs, Arcure est en position idéale pour poursuivre la conquête d'un marché global en forte croissance.

Arcure, pionnier de l'intelligence artificielle embarquée pour la sécurité et la productivité dans l'industrie, annonce l'ouverture d'un bureau en Espagne, à Barcelone.

Cette nouvelle implantation internationale soutiendra le développement commercial dans la zone ibérique et déploiera de nouvelles capacités de marketing digital global et de R&D. Au cœur de l'un des principaux centres économiques d'Europe, ce bureau renforcera les capacités opérationnelles à l'échelle du continent européen, l'un des marchés en très forte croissance pour l'offre de solutions d'IA embarquée Blaxtair.

Franck Gayraud, PDG d'Arcure, souligne : « Depuis la création de l'entreprise, nous menons une stratégie de croissance offensive vers l'international, qui nous a conduit à décentraliser fortement notre organisation. Nous disposons aujourd'hui d'un vaste réseau de représentations commerciales sur tous les continents, d'une filiale que je dirige aux Etats-Unis et d'une équipe solide en Allemagne. L'exercice 2023 valide cette stratégie globale : 84% de notre chiffre d'affaires était réalisé à l'international, un plus haut historique. La développement de cette nouvelle équipe en Espagne est un nouveau levier : elle accompagnera notre croissance sur les marchés ibériques à fort potentiel et appuiera notre développement à l'échelle européenne en nous enrichissant de l'écosystème espagnol, notamment en matière de marketing digital et d'Intelligence Artificielle. Nos marchés et nos clients sont mondiaux. Notre technologie de pointe est universelle. Arcure est aujourd'hui plus que jamais une entreprise leader à l'échelle internationale».

Une internationalisation toujours plus forte pour la conquête du marché global

Le marché mondial du véhicule industriel compte aujourd'hui près de 2 millions de véhicules neufs produits par an (hors Chine et Inde). Développée depuis 15 ans, la base clients d'Arcure est aujourd'hui largement internationalisée et compte, par exemple, près de 39 multinationales classées parmi les 500 entreprises mondiales. Les solutions Blaxtair sont désormais déployées dans plus de 50 pays.

Pour accompagner cette croissance rapide à l'échelle globale, Arcure a développé un réseau de représentations commerciales à travers le monde et déployé des équipes dédiées dans les zones clés. Créée en 2019, la filiale nord-américaine est ainsi implantée sur un marché ayant généré 25% du chiffre d'affaires en 2023. En Europe, Arcure développe depuis 2019 un bureau commercial dans la zone Allemagne, déterminante pour le marché du véhicule industriel, et accentue aujourd'hui sa présence en Espagne.

Signe de cette très forte internationalisation, le groupe Arcure compte aujourd'hui 13 nationalités différentes parmi ses 70 collaborateurs.

Cette stratégie a abouti en 2023 à un chiffre d'affaires annuel largement internationalisé, avec plus de 84% des revenus générés hors de France. Les zones Europe et Amérique du Nord étaient en croissance. La zone Europe a connu un doublement des revenus, répartis sur davantage de pays, avec de très bons résultats enregistrés en Espagne, au Royaume Uni, en Italie et au Luxembourg, la zone Autriche-Allemagne restant bien orientée également. L'Amérique du Nord (25% du chiffre d'affaires) réalisait une croissance de 22%. L'activité de la région Asie-Pacifique (4% du chiffre d'affaires) était en croissance de 40%.

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à environ 20 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 18,2 M€ (dont 84% à l'international), en croissance de 40%.

