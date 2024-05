14/05/2024 - 08:00

La cinquième génération d'IA embarquée Blaxtair est désormais connectée, évolutive et modulaire : une première mondiale sur le marché du véhicule industriel sûr et intelligent.

Ce véritable cœur technologique du véhicule permettra l'ajout illimité de fonctionnalités logicielles, à la carte, par simple téléchargement.

La vente de solutions logicielles à forte valeur ajoutée, indépendamment du matériel, constituera une nouvelle source de revenus réguliers pour soutenir la croissance d'Arcure.

Avec cette nouvelle plateforme, Arcure recentre ses activités sur ses compétences clés : le logiciel et l'IA.

Le déploiement mondial des solutions Blaxtair® se poursuit, dans un contexte de marché favorable à l'IA dans l'industrie.

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle embarquée pour améliorer la sécurité et la productivité dans l'industrie, a présenté au salon LogiMAT à Stuttgart la cinquième génération de sa plateforme d'IA embarquée Blaxtair® pour les véhicules industriels.

Cette plateforme connectée, évolutive et modulaire permettra l'ajout facile de fonctionnalités exclusives et générera des revenus issus de la vente de ces solutions logicielles supplémentaires, sous forme de licences d'utilisation. Cette nouvelle offre constitue un tournant stratégique pour Arcure, leader de l'IA embarquée pour l'industrie. qui entend amplifier sa croissance indépendamment du matériel. Arcure veut aujourd'hui capitaliser sur son cœur d'expertise : les solutions logicielles de pointe en IA, pour améliorer la sécurité et la productivité dans l'industrie.

Franck GAYRAUD, PDG et co-fondateur d'Arcure commente : « Nos technologies d'IA embarquées dans les véhicules industriels sont reconnues en tant que standards de l'industrie et continuent de pénétrer le marché mondial. Cette dernière version connectée et évolutive de la plateforme Blaxtair® est une première. Elle permettra d'accompagner les industriels pour la montée en gamme technologique des véhicules, toujours plus sûrs et plus intelligents. Elle marque aussi l'accélération de notre stratégie : avec un matériel désormais mature, nous nous recentrons sur notre savoir-faire historique en IA. Nous commençons aujourd'hui à déployer une offre logicielle à forte valeur ajoutée qui constituera à terme un axe de croissance. Aujourd'hui, nous accentuons notre position de leader de l'IA embarquée et poursuivons notre ambition de devenir un acteur clé de la digitalisation de l'industrie. »

La plateforme Blaxtair® dernière génération : un potentiel unique pour la digitalisation de véhicules industriels

La nouvelle plateforme embarquée propose la solution de détection intelligente de piétons Blaxtair®, dont le niveau de performance reste inégalé sur le marché. En s'intégrant parfaitement au système Android, elle ouvre surtout un potentiel illimité d'évolution. Le portefeuille de solutions d'IA exclusives pouvant être implantées sur cette plateforme sera enrichi continuellement par Arcure.

Jean-Gabriel POINTEAU, Directeur Général délégué d'Arcure, précise : « C'est l'un des enseignements du salon international de la logistique LogiMAT, tenu en mars dernier : la technologie imprègne désormais le marché du véhicule industriel. Avec notre dernière plateforme, véritable cœur technologique du véhicule, nous pouvons dérouler notre feuille de route de solutions intelligentes pour l'assistance à la conduite, la perception des risques aux abords des engins, la gestion du risque à l'échelle du site ou la gestion de flotte. Les industriels sont aujourd'hui réceptifs au potentiel de l'IA pour améliorer concrètement la sécurité et la productivité de leurs véhicules et de leurs sites. »

Dès aujourd'hui, Arcure propose déjà un premier portefeuille de solutions comprenant la détection intelligente de piétons, de véhicules et d'obstacles, le ralentissement automatique dans les zones à risque, la détection de chocs ou la gestion des contrôles de sécurité avant démarrage.

La nouvelle plateforme inclut également la connectivité au Cloud par IoT (internet des objets) avec, en option, la solution « Blaxtair Connect » : les données collectées par la flotte de véhicules sont centralisées en temps réel à l'échelle d'un site ou d'une entreprise, pour une gestion globale de l'activité et de la sécurité sur le tableau de bord clients accessible en ligne.

La dernière plateforme Blaxtair® et le portefeuille de solutions associé ont été dévoilés en mars 2024 aux professionnels lors du salon LogiMAT, rendez-vous international des acteurs de la logistique. Elle sera également présentée au mois de mai 2024 lors du salon IFAT à Munich, principal salon professionnel dédié aux technologies de l'environnement en Europe.

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à environ 20 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Pantin, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 18,2 M€ (dont 84% à l'international), en croissance de 40%.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

CONTACTS