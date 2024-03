27/03/2024 - 08:00

Un niveau de rentabilité nettement amélioré : excédent brut d'exploitation (EBE) multiplié par 4 à 4,1 M€ (contre 1,1 M€ en 2022) et résultat d'exploitation à 1,7 M€ (0,2 M€ en 2022) pour un résultat net annuel de 1,8 M€ (55 K€ en 2022), soit 10% du chiffre d'affaires.

Un chiffre d'affaires en hausse de 40% à 18,2 M€, porté par une expansion à l'international, en particulier en Europe et en Amérique du Nord.

Un taux de marge brute encore en forte progression à 57% (51% en 2022).

Une structure financière saine, qui permet de continuer à financer la croissance, avec une trésorerie de 3,7 M€

au 31 décembre 2023. Pour 2024, Arcure confirme la poursuite de sa dynamique de croissance avec des objectifs d'au moins 20 M€ de chiffre d'affaires conformément aux prévisions annoncées en 2021, associée à une amélioration continue du résultat d'exploitation.

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle pour l'amélioration de la sécurité et de la productivité dans l'industrie, annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2023. Les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ont été arrêtés par le Conseil d'administration en date du 26 mars 2024. Les procédures d'audit sur les comptes annuels ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 2023

En milliers d'euros 2023 2022 Variation (€) Chiffre d'affaires 18 200 13 035 5 165 Marge brute [1] 10 380 6 641 3 739 Taux de marge brute 57% 51% n/a Autres produits [2] 2 865 3 891 (1026) Excédent brut d'exploitation[3] 4 125 1 091 3 034 Dot. aux amort. et provisions / Reprises [4] (2 416) (877) 1 539 Résultat d'exploitation 1 709 214 1 495 Résultat financier (593) (259) (334) Résultat exceptionnel 190 100 90 Impôts sur les résultats 494 494 Résultat net de l'ensemble consolidé 1 801 55 1 746

Franck GAYRAUD, PDG et co-fondateur d'Arcure, se félicite de ces très bons résultats : « Avec l'exercice 2023, Arcure démontre désormais une rentabilité solide, avec un EBE porté cette année à plus de 4 millions d'euros, plus de 22% du chiffre d'affaires, et un résultat net de près de 10% du chiffre d'affaires. Ce niveau de rentabilité nous place dans les meilleurs standards du secteur. Il valide également l'efficacité de notre modèle d'affaires, qui repose sur une offre commerciale à forte valeur ajoutée associée à une structure de coûts maîtrisée. La situation financière à l'issue de l'exercice 2023 ressort renforcée, avec une position de trésorerie de 3,7 millions d'euros et un cash flow opérationnel positif qui permet le financement de notre croissance. Pour les années à venir, nous entendons améliorer encore notre rentabilité, en amplifiant notre développement commercial et en élargissant notre offre pour répondre aux besoins croissants de nos clients. Forte de ces très bons résultats, Arcure est désormais parfaitement positionnée pour réaliser son ambition de devenir l'acteur technologique et économique de référence sur le marché porteur de la digitalisation des véhicules et des sites industriels. »

Jean-Gabriel POINTEAU, Directeur général délégué d'Arcure, ajoute : « Ces résultats de l'année 2023 valident notre modèle de développement et confortent notre vision stratégique pour l'avenir. Aujourd'hui leader technologique et commercial sur l'Intelligence Artificielle embarquée pour l'amélioration de la sécurité et de la productivité des véhicules industriels, nous voulons accentuer notre avance et apporter toujours plus de solutions innovantes et performantes aux acteurs de l'industrie. Après le succès de la détection de piétons, nous avons déjà élargi notre offre de haute technologie avec de nouvelles fonctionnalités notamment en gestion de flotte, qui permettra d'accélérer la digitalisation des véhicules industriels. Nous entendons accentuer cette dynamique d'innovation, en recentrant nos efforts sur notre cœur d'expertise et notre valeur ajoutée : le logiciel et l'intelligence artificielle. »

DES RÉSULTATS ET UN NIVEAU DE RENTABILITÉ SOLIDES

Parallèlement à la hausse du chiffre d'affaires, Arcure enregistre un niveau de rentabilité largement amélioré en 2023. L'excédent brut d'exploitation (EBE) ressort à 4,1 M€, contre 1,1 M€ en 2022, avec des charges de personnel contenues à 6,2 M€ en 2023 (contre 5,8 M€ en 2022). Le succès commercial associé à une structure de coûts maîtrisée valide la performance du modèle d'affaires.

Le résultat d'exploitation s'établit à 1,709 M€, contre 0,2 M€ en 2022. Le résultat financier s'établit à (0,6) M€, contre (0,2) M€ en 2022. La Société génère un résultat net en forte augmentation à 1,8 M€, après un premier exercice bénéficiaire en 2022 (50 K€), qui souligne la solidité de son modèle de croissance.

Le taux de marge brute s'améliore et passe de 51% en 2022 à 57%, et ce dans un contexte de croissance soutenue. Cette hausse s'explique en partie par la montée en puissance commerciale du Blaxtair Origin® en 2023, qui présente un niveau de marge supérieur à celui de la génération précédente de Blaxtair®.

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SAINE

Le niveau de rentabilité enregistré en 2023 permet désormais à la Société de financer la croissance de l'activité, notamment la hausse du besoin en fonds de roulement. Les flux nets liés à l'investissement étaient maîtrisés à (2,2 M€) contre (2,5 M€) en 2022.

La société a poursuivi son désendettement en réduisant sa dette bancaire de 24% en 2023, remboursant pour 1,3 M€ d'emprunts. Au 31 décembre 2023, la trésorerie brute atteignait ainsi 3,7 M€. Les capitaux propres de la Société ressortent renforcés à 6,8 M€, contre 5,1 M€ à fin 2022.

UN CHIFFRE D'AFFAIRES EN AUGMENTATION DE 40 %, PORTÉ PAR UNE EXPANSION INTERNATIONALE

Le chiffre d'affaires 2023 d'Arcure s'établit au niveau historique de 18,2 M€ en progression de 40% par rapport à 2022, en avance sur l'objectif de 20 M€ en 2024. Cette forte croissance sur l'exercice est notamment portée par les excellents résultats commerciaux du Blaxtair Origin®, sur le marché depuis fin 2022.

L'effort commercial a permis d'augmenter les volumes de ventes sur l'ensemble des canaux de distribution. L'activité est portée par une dynamique commerciale solide auprès des clients grands comptes industriels qui adoptent les solutions Blaxtair® pour l'équipement de leurs flottes. La part des ventes aux constructeurs d'engins qui proposent des équipements Blaxtair® en montage usine (OEM) sur des véhicules neufs représente désormais 20% du chiffre d'affaires, en hausse de 26%.

L'exercice 2023 accentue l'internationalisation d'Arcure, avec 84% du chiffre d'affaires désormais réalisé hors de France (72,6% sur l'exercice 2022). La zone Europe est en nette croissance, avec une forte diversification géographique, notamment en Espagne, au Royaume Uni, en Italie et au Luxembourg. L'Amérique du Nord (25% du chiffre d'affaires) réalise une croissance de 22%. L'activité de la région Asie-Pacifique (4% du chiffre d'affaires) est en croissance de 40%.

DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE CONFIRMÉES POUR 2024

À l'issue de cette année 2023, la Société est idéalement positionnée sur un marché à fort potentiel où le besoin de digitalisation des chariots élévateurs et engins de construction pour renforcer la sécurité et la productivité est de plus en plus prégnant.

Arcure continue de déployer sa feuille de route produit avec de nouvelles fonctionnalités et des solutions logicielles embarquées à forte valeur ajoutée. La Société a ainsi annoncé la mise sur le marché en mars 2024 de sa dernière génération de Blaxtair®, véritable coeur technologique de la digitalisation des engins et chariots industriels avec des fonctionnalités connectées pour la sécurité et la productivité. Cette évolution du mix produits permettra ainsi d'accroitre le nombre de Blaxtair® installés par machine et – grâce à la plateforme connectée et ses services associés – de générer une part croissante de revenus récurrents.

La progression de l'activité sera par ailleurs soutenue par la demande solide des grands comptes industriels et des constructeurs d'engins, en France et à l'international. L'intensification des discussions avec les constructeurs de véhicules (OEM), en particulier, devrait constituer un relais de croissance en 2025 et au-delà.

Les très bons résultats enregistrés en 2023, l'innovation technologique, l'implantation commerciale à l'international et la connaissance fine des besoins des acteurs industriels sont autant d'atouts pour soutenir la dynamique de croissance d'Arcure dans les années à venir.

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à environ 20 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Pantin, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 18,2 M€ (dont 84% à l'international), en croissance de 40%.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

[1] Marge brute = chiffre d'affaires – coût des produits et services vendus.

[2] Intégrant la production immobilisée pour 2 005 K€ en 2022 et 2043 K€ en 2023, ainsi que le CIR pour 763 K€ en 2022 et 752 K€ en 2023.

[3] L'excédent brut d'exploitation correspond au résultat d'exploitation retraité des dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises de provisions.

[4] Le premier semestre 2022 n'a pas fait l'objet d'amortissement de la R&D expliquant le faible montant affiché en 2022.