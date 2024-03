19/03/2024 - 07:30

Pantin, le 19 mars 2024

LogiMAT, le salon européen de référence de la logistique, rassemble chaque année tous les acteurs du secteur : logisticiens, clients et fournisseurs, dont les fabricants d'engins logistiques.

Arcure, présent depuis 10 ans à ce rendez-vous, dévoilera cette année à Stuttgart sa nouvelle plateforme d'intelligence artificielle Blaxtair ® , à la connectivité native, véritable cœur technologique pour la digitalisation des engins industriels.

Cette dernière génération de la technologie Blaxtair® sera présentée sur le stand Arcure, et également intégrée dans le système d'aide à la conduite d'un chariot, en démonstration sur le stand d'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements logistiques, déjà utilisateur des solutions Blaxtair ® . Avec cette nouvelle offre connectée et évolutive, Arcure accentue son avance technologique en matière d'IA et ouvre de nouvelles perspectives à ses clients pour accélérer la digitalisation de leurs flottes d'engins et de leurs sites industriels.

. Avec cette nouvelle offre connectée et évolutive, Arcure accentue son avance technologique en matière d'IA et ouvre de nouvelles perspectives à ses clients pour accélérer la digitalisation de leurs flottes d'engins et de leurs sites industriels.

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, annonce le lancement de la dernière génération de Blaxtair® à l'occasion du salon LogiMAT à Stuttgart, du 19 au 21 mars 2024. LogiMat est le rendez-vous annuel incontournable en Europe pour les grands acteurs de la logistique, logisticiens et fournisseurs, dont certains figurent déjà parmi les partenaires d'Arcure.

Jean-Gabriel POINTEAU, Directeur Général délégué d'Arcure, commente le lancement de cette nouvelle offre : « Nous sommes très heureux de révéler pour la première fois notre dernière génération de Blaxtair® à tous les acteurs de la logistique en Europe. Nous sommes également très fiers de la confiance et de l'intérêt d'un acteur de premier plan du secteur logistique, qui en proposera la démonstration dans une version intégrée à son système d'aide à la conduite d'un chariot sur son stand. Cette offre renouvelée intègre entre autres une connectivité native qui permettra l'implémentation d'une vaste gamme de solutions logicielles pour la gestion de la sécurité et de la productivité des flottes et des sites industriels. Il s'agit donc d'un véritable levier technologique pour nos clients, pour la digitalisation de leurs engins industriels et la gestion de leurs sites. En parallèle, nous poursuivons notre dynamique d'innovation sur le plan logiciel. Notre stratégie est de construire une offre de haute technologie, connectée et intégrée. Pour nos clients, il s'agira de solutions de haute performance conçues pour répondre à leur besoins croissants d'amélioration de la sécurité et de la productivité. Pour Arcure, il s'agit d'un axe de développement stratégique, qui construira notre croissance sur le long terme.»

Cette dernière génération constitue un point d'inflexion dans l'histoire de la gamme Blaxtair®, dédiée à la sécurité et à la productivité dans l'industrie. Sur le plan du matériel, elle a été conçue pour s'intégrer très facilement sur tous type d'engins, ce qui devrait constituer un levier commercial supplémentaire. Sur le plan technologique, elle affiche un niveau de performance encore amélioré et intègre des fonctions de localisation de manière native. Connectée, évolutive et modulaire, elle permettra d'accueillir par simple téléchargement toutes les fonctions et mises à jour proposées par Arcure, en conservant le même matériel. Enfin, pour la première fois dans l'histoire de la gamme Blaxtair®, la version présentée à Stuttgart repose sur une intelligence artificielle entièrement développée par Arcure.

La nouvelle plateforme Blaxtair® sera présentée sur le stand d'Arcure (emplacement 9F53).

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à environ 20 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Pantin, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 18,2 M€ (dont 84% à l'international), en croissance de 40%.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

