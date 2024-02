29/02/2024 - 18:30

L'entreprise poursuit sa trajectoire RSE et engage une certification ISO 14001, le standard international de référence en matière de responsabilité environnementale.

Simultanément, Arcure amorce une certification ISO/IEC 27001, le plus haut niveau d'exigence réglementaire en matière de gestion des risques informatiques et de protection des données.

Ces certifications constitueront des leviers commerciaux déterminants pour son offre de produits et services, pour la sécurité et la productivité dans l'industrie.

Arcure confirme ainsi ses ambitions commerciales élevées, après une année 2023 historique dont les résultats seront publiés le 27 mars 2024. Pour rappel, le groupe a annoncé un chiffre d'affaires record de 18,2 millions d'euros le 15 janvier dernier.

Arcure, Groupe International spécialisé dans l'intelligence artificielle et la perception digitale pour l'industrie, engage deux processus de certification sur deux axes stratégiques pour sa croissance : la certification ISO 14001 de son système de management environnemental et la certification ISO/IEC 27001 de son système de management de sécurité informatique. Ces deux certifications s'appliqueront notamment à toute l'offre de produits et services d'Arcure, conçue pour améliorer la sécurité des personnes et la productivité des sites industriels.

Franck GAYRAUD, Président Directeur Général et co-fondateur d'Arcure, explique la valeur stratégique de ces certifications pour le Groupe : « Avec le succès de nos solutions de détection intelligente de piétons, nous sommes engagés dans une stratégie d'innovation et de croissance ambitieuse de long terme. L'atteinte de ces objectifs requiert des fondamentaux solides sur deux enjeux majeurs aujourd'hui : un enjeu général de développement durable et un enjeu spécifique à notre activité, la protection des données et systèmes d'information. Il nous semble évident que ces deux sujets vont rapidement structurer notre marché et constitueront des critères de choix incontournables pour nos clients et prospects. Fidèles à notre positionnement de pionnier et en tant que leader mondial de ce marché, nous entendons apporter dès maintenant le plus haut niveau de garantie avec ces deux certifications. Elles constitueront des facteurs clés de confiance pour nos partenaires industriels, et donc des leviers commerciaux supplémentaires pour notre offre de produits et de services. Notre feuille de route est constante : apporter le meilleur niveau de service à nos clients pour amplifier toujours la croissance de notre chiffre d'affaires. »

Un engagement confirmé pour des activités de haute technologie respectueuses de l'environnement

Sur le plan environnemental, Arcure a initié une démarche RSE forte il y a plusieurs années en choisissant notamment d'écoconcevoir ses produits comme ce fut le cas à partir de Blaxtair Origin®. De plus, Arcure a adopté une stratégie d'innovation orientée vers la réduction de l'empreinte environnementale de ses produits, en priorisant par exemple le développement logiciel.

Dans la continuité de cet engagement en faveur d'un progrès technologique plus soutenable, l'entreprise a développé un système de management environnemental (SME) couvrant toutes ses activités, qui fera l'objet de la certification ISO 14001, le standard SME internationalement reconnu dans ce domaine.

En adoptant cette norme, les entreprises s'assurent qu'elles prennent des mesures proactives pour réduire leur empreinte environnementale, se conformer aux exigences légales en vigueur et atteindre leurs objectifs environnementaux.

Une stratégie d'innovation tournée vers l'IA connectée et sécurisée

Fort du succès commercial des premières générations de Blaxtair®, Arcure a fait évoluer son offre avec la mise sur le marché en 2023 d'une plateforme Blaxtair® à la connectivité native, véritable cœur technologique de la digitalisation des engins et chariots industriels.

Blaxtair® intègre désormais des fonctionnalités connectées exclusives ouvrant la possibilité pour ses clients de gérer la sécurité et la productivité à l'échelle d'un ou plusieurs sites, sur la base de données collectées en temps réel par la flotte de véhicules. Cette connectivité offre également une très grande évolutivité logicielle, avec des mises à jour et l'accès à un catalogue de fonctionnalités additionnelles. Sur le plan de la protection informatique, l'évolution technologique vers une offre toujours plus connectée exige un très haut niveau de sécurité.

La norme ISO/IEC 27001 est la plus reconnue au monde en matière de systèmes de management de la sécurité de l'information (SMSI). Elle fournit aux entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, les lignes directrices pour l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour et l'amélioration continue d'un système de management de la sécurité de l'information. Cette certification s'ajoutera à la conformité au RGPD européen déjà garantie par la plateforme Blaxtair®.

