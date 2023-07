19/07/2023 - 08:00

Paris, le 19 juillet 2023

Nouvelle accélération de la croissance du chiffre d'affaires au premier semestre 2023 : 8,1 M€ (+56%)

Croissance sur toutes les typologies de clients grâce au déploiement massif du Blaxtair Origin et la montée en puissance des partenariats

Forte progression de l'activité sur les zones d'intensification commerciale : États-Unis (+128%) et Europe hors France (+78%)

Confirmation de l'objectif annuel d'une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et confirmation de l'ambition de doublement du chiffre d'affaires entre 2021 et 2024

Arcure, groupe international spécialiste de l'Intelligence Artificielle, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires non audité pour le 1er semestre de l'exercice 2023.

En milliers d'euros, non audité 1er Sem. 2022 1er Sem. 2023 Variation en k€ en % Chiffre d'affaires semestriel 5 203 8 106 + 2 903 +55,8%

Arcure a poursuivi la nette croissance de son activité au premier semestre de l'exercice 2023, avec un chiffre d'affaires de 8,1 M€, en progression de +56% par rapport au premier semestre 2022, dans la continuité d'un second semestre 2022 déjà en forte croissance et conformément à l'objectif d'Arcure d'atteindre une croissance à deux chiffres sur l'exercice.

Sur ce semestre, Arcure a bénéficié d'un effet de base favorable, puisque le Groupe n'avait pas été en mesure de livrer toutes les commandes au 1er semestre 2022 (+3%) en raison des pénuries de composants. Ces livraisons avaient été reportées au 2nd semestre 2022 et avaient contribué à l'accélération de la croissance (+45%). En se basant sur la moyenne des deux semestres de 2022, la croissance normative du premier semestre 2023 ressort de l'ordre de 25%.

En accord avec son plan de développement, qui prévoit une intensification de sa présence à l'international et le déploiement massif de ses solutions les plus abouties en matière d'IA pour l'industrie, Arcure a progressé sur quasiment l'ensemble de ses segments de marché, aussi bien géographiquement que du point de vue de ses typologies de clients, grâce à un niveau de commandes élevé du Blaxtair® Origin. Cette toute dernière version primée de son bestseller mondial est un important relai de croissance pour la Société ; en plus d'être la caméra IA la plus performante du marché en matière de détection des piétons, elle permet des revenus récurrents grâce aux options logicielles payantes et services complémentaires associés.

Circuit de distribution

Les ventes auprès des concessionnaires, distributeurs et utilisateurs finaux ont atteint 6,7 M€ de chiffre d'affaires, soit +69% de croissance et 83% du chiffre d'affaires total, grâce à la conversion ces derniers mois de nouveaux clients finaux de très grande taille. Les ventes aux constructeurs d'engins (17% du chiffre d'affaires total) qui proposent des équipements Blaxtair® en montage usine (OEM) ressortent en croissance régulière à 1,4 M€ (+13%).

Progression par pays

Ce semestre a confirmé le succès de la stratégie d'internationalisation d'Arcure, en particulier en Europe et aux États-Unis, avec un chiffre d'affaires qui a presque doublé hors France sur la période (+81%) pour atteindre 6,5 M€.

En détail, la zone Europe hors France (54% du chiffre d'affaires) a connu une forte croissance de +78% de l'activité.

Aux États-Unis (20 % du chiffre d'affaires), Arcure continue de récolter les fruits de l'intensification de sa conquête du territoire nord-américain. Il se confirme que ce pays est devenu un des principaux contributeurs au chiffre d'affaires, sous l'impulsion de partenariats majeurs qui avaient déjà mené à un doublement de l'activité sur cette zone en 2022.

La reprise se dessine en Asie-Pacifique (6% du chiffre d'affaires) avec un retour à une nette croissance de +48%, dans un contexte de normalisation de la situation sanitaire. Hong Kong demeure le principal marché local.

En France (19% du chiffre d'affaires), Arcure enregistre une légère diminution de 7,0% de l'activité liée principalement au retard de certains gros contrats qui ont monopolisé une forte proportion des ressources commerciales en France.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT À COURT TERME ET AMBITION MOYEN TERME CONFIRMÉS

Ce premier semestre et la poursuite de la signature de partenariats importants (voir communiqué du 21 juin 2023) corroborent l'accélération de l'activité prévue par Arcure en 2023 et 2024. La Société confirme ainsi sa capacité à réaliser son objectif de croissance à deux chiffres en 2023 et à atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 M€[1] en 2024, soit un doublement par rapport à 2021.

À moyen terme, Arcure constate une croissance rapide du marché de la détection des piétons et plus largement une demande accrue de ses clients et prospects pour des solutions embarquées d'intelligence artificielle pour des flottes industrielles plus sûres, digitales et autonomes. La Société est ainsi engagée dans de nombreuses discussions avec des acteurs d'envergure (OEM et industriels) pour de nouveaux partenariats commerciaux à l'international.

La Société entend également capitaliser sur son avance technologique en matière d'algorithmes d'IA embarquée à bord des véhicules industriels, dans un premier temps avec des fonctionnalités avancées autour du Blaxtair Origin. Son évolutivité permet à Arcure de proposer progressivement de nouvelles fonctionnalités aux clients sous forme de modules logiciels téléchargeables autour de la gestion de flottes, concrétisées récemment par le lancement de la détection d'objets singuliers et du zoning indoor (voir communiqué du 6 juillet 2023).

Prochaine publication financière : Résultats semestriels 2023, le 14 septembre 2023

Plus d'informations sur www.arcure-bourse.com

À propos d'Arcure Blaxtair

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à 16 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€ afin d'accélérer son développement. La Société a enregistré sur l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 13 M€ (dont 73% à l'international), en croissance de 25%.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

[1] Ambition de doublement en 2024 du chiffre d'affaires 2021 qui était de 10,4 M€