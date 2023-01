Secteur ICB : 50202025 - Équipement électronique : Jauges et compteurs

31/01/2023 - 10:30

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, annonce la mise à disposition de la retransmission de la visioconférence organisée le jeudi 19 janvier 2023.

Cette visioconférence avait pour objectif de répondre, dans la mesure du possible et dans le respect des règles de communication financière des sociétés cotées, aux questions des actionnaires actuels et potentiels d'Arcure.

À cette occasion, les dirigeants co-fondateurs, Patrick MANSUY, Président du Directoire, et Franck GAYRAUD, Directeur Général, ont dressé le bilan de l'année 2022 d'Arcure (faits marquants, chiffre d'affaires, etc.) et ont présenté les perspectives de développement de la Société.

Retrouvez la retransmission de la visioconférence sur le site Bourse de la Société (www.arcure-bourse.com) dans la rubrique « Présentations » ou cliquez ici.

Plus d'information sur www.arcure-bourse.com

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à 14 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a enregistré, en 2022, un chiffre d'affaires de 13,0 M€ (dont 73% à l'international), en croissance de 25%. Afin d'accélérer son développement, la Société a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

