19/01/2023 - 08:00

Atteinte de l'objectif de croissance annuelle avec un chiffre d'affaires à 13,0 M€ (+24,9%)

Forte accélération de l'activité au second semestre (+44,9%) ;

Poursuite du développement en France, en Europe et doublement de l'activité aux États-Unis, zone qui devient le 1 er contributeur au chiffre d'affaires ;

contributeur au chiffre d'affaires ; Objectif d'une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et confirmation de l'ambition de doublement du chiffre d'affaires d'ici à 2024[1].

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2022. Pour le deuxième année consécutive, Arcure renoue avec des taux de croissance à deux chiffres et confirme l'adoption croissante de ses solutions innovantes au service de la performance et de la sécurité des sites industriels.

CHIFFRE D'AFFAIRES 2022 DE 13,0 M€

En milliers d'euros, non audité 2022 2021 Variation en k€ en % 1er semestre 5 203 5 030 +173 +3,4% 2ème semestre 7 832 5 404 +2 428 +44,9% Chiffre d'affaires annuel 13 035 10 434 +2 601 +24,9%

Le chiffre d'affaires 2022 d'Arcure s'établit au niveau historique de 13,0 M€ en progression de 24,9% par rapport à 2021 (17,3% à taux de change constant), soit un niveau parfaitement en ligne avec l'objectif d'une croissance à deux chiffres visé par la Société.

L'essentiel de la croissance de l'exercice a été réalisé, comme attendu et annoncé, au second semestre où l'activité croit de 44,9% (contre 3,4% au 1er semestre 2022). En effet, malgré une activité commerciale en hausse, le premier semestre a été impacté par des difficultés d'approvisionnement de certains composants électroniques qui ont entrainé des décalages de livraison. Le second semestre a, quant à lui, bénéficié d'un effet de rattrapage ainsi que de l'accélération du plan de développement de la Société, à la suite du succès de sa levée de fonds de 6 M€ en juin 2022. Ces nouveaux moyens ont permis à Arcure, conformément aux intentions annoncées, de rapidement intensifier son déploiement aux États-Unis et de lancer la commercialisation à grande échelle du Blaxtair Origin, sa solution la plus avancée de détection de piétons pour prévenir les accidents avec les engins.

L'offensive commerciale a permis d'augmenter les volumes de vente sur l'ensemble des canaux de distribution. La part des ventes aux constructeurs d'engins qui proposent des équipements Blaxtair® en montage usine (OEM) sur des véhicules neufs représente 23,8% du chiffre d'affaires. Sur le moyen terme, ce canal de distribution représente un potentiel de croissance important pour Arcure, avec la généralisation progressive de l'intégration de Blaxtair® à l'ensemble des réseaux des constructeurs partenaires.

En France (27,4% du chiffre d'affaires), l'activité est en progression de 8,9%, portée par une dynamique commerciale solide auprès des clients grands comptes industriels pour l'équipements de flottes.

L'exercice 2022 confirme surtout l'internationalisation d'Arcure, dont 72,6% du chiffre d'affaires (+32,3%) est désormais réalisé hors France.

La zone Europe hors France (37,4% du chiffre d'affaires) enregistre une croissance de 13,4% avec une activité forte en Allemagne et en Autriche, où la Société s'appuie sur des partenariats avec plusieurs constructeurs d'engins majeurs.

Aux États-Unis (29,1% du chiffre d'affaires), l'intensification des actions de développement engagée par Arcure a porté ses fruits avec un doublement de l'activité (+110,9%). Le pays devient d'ailleurs le premier contributeur au chiffre d'affaires, avant la France. Pour rappel, la Société y a annoncé deux importants partenariats en avril 2022 pour plus de 1 000 Blaxtair® et y a renforcé ses équipes au second semestre.

Après avoir été fortement ralentie par la situation sanitaire au premier semestre, l'activité de la région Asie-Pacifique (3,7% du chiffre d'affaires) reprend mais termine l'année en repli de 48,8%. Ceci est également lié à un effet de base exigeant, l'activité de la zone ayant bénéficié en 2021 d'un important projet d'équipement dans le cadre d'un chantier important mené à Hong-Kong.

PERSPECTIVES FAVORABLES POUR 2023 ET CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2024

Fort de son niveau d'activité soutenu, Arcure confirme viser sur l'exercice 2022 une amélioration sensible de sa rentabilité.

Au-delà de 2022, la Société est idéalement positionnée sur un marché à fort potentiel, où le besoin de sécurisation des personnes dans leur environnement professionnel ne fait qu'augmenter, en particulier chez les grands comptes utilisateurs finaux (exploitants de sites industriels). Arcure propose des solutions d'automatisation éco-conçues qui permettent à ses clients de protéger la vie de leurs collaborateurs et de gérer de façon plus durable leurs équipements industriels contribuant ainsi à limiter leurs impacts environnementaux.

Forte de ce positionnement et de son carnet de commandes solide, la Société aborde l'exercice 2023 avec confiance. Arcure anticipe ainsi la poursuite de l'activité commerciale à un niveau très soutenu en 2023 et 2024, entrainant une augmentation de ses volumes. La Société renouvelle donc son objectif, pour l'exercice 2023, d'une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et vise plus de 20 M€ de chiffre d'affaires à horizon 2024, soit un doublement par rapport au niveau de 2021[1].

La progression de l'activité sera portée par la demande solide des grands comptes industriels et des constructeurs d'engins, en France mais aussi à l'international, en particulier aux États-Unis, qui devraient poursuivre leur dynamique de forte croissance.

L'activité bénéficiera également de l'évolution du mix produits avec une accélération des prises de commandes de Blaxtair Origin, qui devrait devenir en 2023 le premier contributeur au chiffre d'affaires. Pour rappel, ce nouveau produit représente un relai de croissance important pour Arcure pour les années à venir. À moyen terme, il permettra d'accroitre le nombre de Blaxtair® installés par machine et – grâce à sa plateforme connectée et ses services associés – de générer des revenus récurrents. La plateforme connectée du Blaxtair Origin fait d'ailleurs l'objet de tests grandeur nature pour une généralisation progressive.

Afin d'accompagner la réalisation de ses ambitions, Arcure peut compter sur sa maîtrise technologique, sa connaissance fine des acteurs et de leurs besoins, son implantation internationale ainsi que sur sa structure financière renforcée suite au succès de sa levée de fonds de 6 M€ en juin 2022.

Idéalement positionnée pour devenir un acteur clé œuvrant pour l'autonomie des véhicules industriels, Arcure entend poursuivre le développement de produits et services de référence dans la gestion et le contrôle des flux logistiques et de production sur les sites industriels.

Prochain rendez-vous :

Visioconférence à destination des investisseurs particuliers, le 19 janvier 2023 à 18h.

Inscription : investisseurs@arcure.net

Prochaine publication : Résultats annuels 2022, le 29 mars 2023

Plus d'information sur www.arcure-bourse.com

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 15 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€ afin d'accélérer son développement. La Société a enregistré sur l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 13,0 M€ (dont 73% à l'international), en croissance de 45%.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

[1] Par rapport au chiffre d'affaires 2021 de 10,4 M€