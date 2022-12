Secteur ICB : 50202025 - Équipement électronique : Jauges et compteurs

19/12/2022 - 18:00

Paris, 19 décembre 2022 - Arcure, spécialiste français de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'industrie, confirme la forte accélération de son développement. La Société a enregistré entre janvier et novembre 2022 une prise de commandes de près de 13 M€, un record historique depuis sa création.

Franck Gayraud, Directeur général d'Arcure, déclare :

« Les prises de commandes en 2022 atteignent un niveau historique ! Nous avons renforcé nos positions commerciales sur l'ensemble de nos marchés et de nos géographies. Nous sommes donc très confiants pour la fin de l'exercice 2022 et pour les années à venir. Nous pourrons nous appuyer en effet sur l'accélération de nos activités aux États-Unis ainsi que sur la montée en puissance du Blaxtair Origin. Quelques mois après son lancement, il rencontre déjà un beau succès et deviendra dès 2023 le premier contributeur à notre chiffre d'affaires. »

Accélération de la conquête commerciale

Entre janvier et novembre 2022, Arcure a enregistré une prise de commandes de 12,6 M€, en croissance de 30% par rapport à la même période l'an passé (9,7M€).

Cette progression souligne la place de plus en plus reconnue d'Arcure sur ses marchés, où la Société se positionne comme le partenaire de ses clients pour protéger la vie de leurs collaborateurs tout en leur permettant de gérer de façon plus durable leurs équipements industriels.

Elle consacre également la stratégie de développement d'Arcure. En effet, alors que la Société a renforcé cette année ses équipes aux États-Unis, le pays devient le deuxième plus grand contributeur à sa prise de commandes (23% du montant total), juste après la France (25% du montant total).

Par ailleurs, la dynamique commerciale a bénéficié sur les derniers mois du début de la commercialisation du Blaxtair Origin. Solution la plus avancée d'Arcure, le Blaxtair Origin a vocation à devenir dès l'année prochaine le plus important relai de croissance de la Société. Pour rappel, il permet d'accroître le revenu par machine équipée ainsi que les revenus récurrents en raison de ses services associés.

Confirmation des objectifs 2022

Cette progression importante de la prise de commande conforte la Société dans son ambition de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires en 2022. À noter que le chiffre d'affaires 2022 sera publié le 19 janvier 2023.

Arcure confirme par ailleurs viser une amélioration de sa rentabilité pour l'exercice 2022.

À propos d'Arcure Blaxtair

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à 14 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a enregistré, en 2021, un chiffre d'affaires de 10,4 M€ (dont 69% à l'international), en croissance de 33%. Afin d'accélérer son développement, la Société a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€.

