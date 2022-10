25/10/2022 - 18:00

Arcure, spécialiste français de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'industrie, a remporté le prix EuroTest-Preis 2022 de la caisse de prévoyance professionnelle allemande BG BAU pour Blaxtair Origin, sa solution la plus avancée de détection de piétons pour prévenir les accidents avec les engins industriels et ainsi sauver des vies.

BG BAU, l'assurance-accidents légale pour la construction et les services liés à ce secteur en Allemagne, a pour objectif stratégique primordial de prévenir les accidents du travail, les maladies professionnelles et les risques pour la santé liés au travail. Elle a décerné le prix EuroTest 2022 à Arcure pour sa solution Blaxtair Origin et l'a remis à Dr Frank Jörg Nieland, Responsable Grands Comptes Allemagne. Le prix récompense l'importante avancée technologique du Blaxtair Origin qui lui confère des performances exceptionnelles et établit un nouveau standard dans le domaine de la sécurité du travail.

Jean-Gabriel Pointeau, Directeur Commercial et Membre du Directoire d'Arcure, déclare :

« Pionnier sur le marché de la détection de piétons autour des engins industriels, nous nous engageons depuis une douzaine d'années pour renforcer la sécurité des personnes sur leur lieu de travail. Nous sommes honorés de recevoir ce prix à l'occasion du BAUMA 2022, le plus grand salon mondial des engins de chantier. Cette reconnaissance de la technologie et des performances de Blaxtair Origin par le BG BAU – une autorité incontestable de la sécurité au travail – confirme que notre système est, plus que jamais, la référence mondiale dans notre domaine. Elle offre également à Arcure une belle visibilité en Allemagne et dans toute l'Europe, et y soutiendra ainsi notre stratégie de développement. »

Lancé en mai 2022, Blaxtair Origin est un système intelligent de détection de piétons pour éviter les collisions avec les véhicules industriels, en marche arrière et avant. Blaxtair Origin alerte non seulement les conducteurs du danger sans alarmes inutiles, mais permet également de contrôler et de réduire les risques d'accidents. Avec des performances sans équivalent sur le marché, compacte, robuste, connectée, évolutive, facile à installer et éco-conçue, la caméra IA 2D du Blaxtair Origin est la seule capable de détecter et de localiser précisément les piétons, dans n'importe quelle posture (debout, accroupis ou occultés) et dans les environnements de travail les plus exigeants. Elle détecte en temps réel, à une vitesse record sur le marché (200 ms en moyenne), et est compatible avec tous les types et marques de véhicules industriels (chariots élévateurs, chargeuses, pelles, …).

Arrêter en urgence un véhicule dont le mouvement met en danger une personne, c'est bien, mais éviter que se produisent ces situations de collisions, c'est encore mieux. C'est ce que permet désormais Blaxtair Origin. Il intègre en effet nativement la solution IoT (Internet of Things) basée sur le Cloud « Blaxtair Connect » qui révolutionne la sécurité des personnes autour des machines en divisant par 3 la coactivité engins/piétons[1]. Grâce au GPS et à la connexion 4G, un tableau de bord donne accès à des métriques pertinentes et à la cartographie des points chauds. Il met en évidence les machines les plus dangereuses et détermine le moment et le lieu où le risque d'accident est le plus élevé. Il donne ainsi aux entreprises le moyen d'améliorer quotidiennement la sécurité de façon proactive et de suivre l'efficacité des mesures préventives mises en place.

Plus d'informations sur www.arcure-bourse.com

À propos d'Arcure Blaxtair

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à 14 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a enregistré, en 2021, un chiffre d'affaires de 10,4 M€ (dont 69% à l'international), en croissance de 33%. Afin d'accélérer son développement, la Société a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

Contacts

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Margaux ROUILLARD

arcure@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 32 RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Amaury DUGAST

adugast@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 74

[1] Résultat réel constaté sur les premiers sites d'utilisation