29/09/2022 - 18:00

Paris, le 29 septembre 2022 - Arcure, spécialiste français de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'industrie, accélère sa conquête commerciale des États-Unis et réalise sa plus importante livraison de Blaxtair sur le continent à l'un des leaders mondiaux des produits agrochimiques et pharmaceutiques.

Franck Gayraud, CEO d'Arcure et de Blaxtair Inc. déclare :

« Arcure confirme son implantation solide aux États-Unis, avec un chiffre d'affaires en hausse de 11,9%, représentant 13,5% du chiffre d'affaires au premier semestre 2022. Nous réalisons l'une des livraisons les plus importantes de notre histoire aux États-Unis. Cette dynamique positive devrait se poursuivre. En effet, de nombreux essais sont en cours dans d'autres grands groupes industriels américains aux potentiels très importants, offrant des perspectives florissantes pour Arcure. ».

Arcure a été sélectionné en avril 2022 par deux industriels[1] pour équiper leurs flottes de chariots élévateurs aux États-Unis avec au total plus de 1000 Blaxtair. Au second semestre 2022, Arcure livre le premier tiers de ces quantités à un groupe industriel à la renommée internationale et spécialisé en chimie et produits pharmaceutiques. Plus de 300 véhicules répartis sur 35 sites seront équipés afin d'améliorer la sécurité de la flotte et de protéger la vie des collaborateurs.

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE POUR ACCOMPAGNER NOS CLIENTS GRAND-COMPTES

Cette vente importante s'inscrit dans une relation commerciale de long terme construite par Arcure avec ce groupe industriel. Cette relation a débuté il y a près de 4 ans par des tests en Belgique sur des chariots élévateurs du groupe. Au terme d'essais concluants, le groupe décide de déployer la solution Blaxtair sur sa flotte en Europe. Lorsqu'Arcure ouvre sa filiale américaine en avril 2019, la relation commerciale se consolide davantage : des tests sont effectués dans 3 usines différentes du pays. En avril 2022, Blaxtair est sélectionné pour un déploiement aux États-Unis. Ce succès confirme la pertinence de l'approche commerciale globale d'Arcure qui permet d'accompagner ses grands clients partout dans le monde.

DES RELAIS LOCAUX DE COMMERCIALISATION, GAGES D'UN DÉPLOIEMENT PERTINENT

MH Equipment et Blaxtair Inc se sont associés pour fournir le système de détection de piétons Blaxtair aux sites concernés en Amérique du Nord. MH Equipment est un distributeur majeur de la marque Hyster-Yale (leader des chariots élévateurs aux États-Unis) sur le territoire américain ; c'est un partenaire de confiance de Blaxtair pour de nombreux comptes qui aidera à la réussite du déploiement et de l'installation du système.

Plus d'information sur www.arcure-bourse.com

À propos d'Arcure Blaxtair

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à 14 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a enregistré, en 2021, un chiffre d'affaires de 10,4 M€ (dont 69% à l'international), en croissance de 33%. Afin d'accélérer son développement, la Société a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Margaux ROUILLARD

arcure@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 32 RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Amaury DUGAST

adugast@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 74

[1] Voir communiqué de presse du 19 avril 2022