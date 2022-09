15/09/2022 - 07:30

Chiffre d'affaires à 5,2 M€, en croissance de 3,4% dans un contexte de pénuries et un effet de base exigeant ;

Excédent Brut d'Exploitation [1] positif dès le 1 er semestre pour la première fois depuis l'IPO sous l'effet notamment des mesures d'optimisation des charges face aux tensions inflationnistes ;

Structure financière renforcée durant l'été 2022 par une levée de fonds de 6,0 M€ ;

Confirmation des objectifs 2022 : croissance à deux chiffres et amélioration de la rentabilité .

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, annonce aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre 2022. Les états financiers ont été arrêtés par le Directoire et examinés par le Conseil de surveillance en date du 14 septembre 2022. Le rapport financier semestriel, incluant les comptes au 30 juin 2022 et leurs annexes, sera disponible ce jour, après bourse, dans la rubrique « Documents financiers » sur le site internet de la société www.arcure-bourse.com.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022

En milliers d'euros 1er semestre 2022 1er semestre 2021 Variation en k€ en % Chiffre d'affaires 5 203 5 030 +173 +3,4% Marge brute[2] 2 586 2 612 (26) -1,0% Taux de marge brute 50% 52% 0 -3,8% Autres produits[3] 1 786 1 597 +189 +11,8% Excédent brut d'exploitation[1] 177 (17) +194 ns. Dot. aux amort. et provisions / Reprises 111 (1 141) 1 252 -109,7% Résultat d'exploitation 288 (1 158) +1 446 ns. Résultat financier (40) (26) (14) +53,8% Résultat exceptionnel 12 0 +12 ns. Impôts sur les résultats 0 0 0 ns. Résultat net de l'ensemble consolidé 259 (1 183) +1 442 ns.

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL EN CROISSANCE DE 3,4%

Sur le premier semestre 2022, Arcure a enregistré un chiffre d'affaires de 5,2 M€, en progression de 3,4% par rapport à la même période sur l'exercice précédent. La croissance de l'activité a été temporairement atténuée par les difficultés d'approvisionnement de certains composants électroniques qui ont conduit ponctuellement à ralentir la production malgré les mesures d'adaptation prises par la Société (diversification des sources d'approvisionnement, évolution ponctuelle des designs, etc.). Les pénuries ont également impacté les cadences de production des constructeurs de véhicules, contraignant la Société à retarder certaines livraisons.

Les ventes aux constructeurs d'engins (24,0% du chiffre d'affaires) qui proposent des équipements Blaxtair® en montage usine (OEM) sont en léger retrait sur le semestre (-5,1%) compte tenu de ce contexte. Mais ce canal de distribution représente un potentiel de croissance important à moyen terme, avec la généralisation progressive de l'intégration de Blaxtair® à l'ensemble des réseaux des constructeurs partenaires. L'activité commerciale a d'ailleurs été dynamique sur le semestre, laissant présager une reprise de la croissance à de hauts niveaux, et aucune annulation de commande n'a été enregistrée.

Comme anticipé, Arcure confirme son positionnement solide aux États-Unis, avec un chiffre d'affaires en hausse de 11,9%, représentant 13,5% du chiffre d'affaires. Pour rappel, la Société y a été sélectionnée sur deux importants contrats en avril 2022 pour plus de 1 000 Blaxtair® dont les livraisons ne seront significatives qu'à compter du 2e semestre 2022.

MARGE BRUTE QUASI-STABLE MALGRÉ LES TENSIONS INFLATIONNISTES

Compte-tenu des fortes tensions inflationnistes sur les prix des matières premières et des composants électroniques, Arcure a renforcé ses efforts pour maintenir sa marge à un haut niveau en optimisant au maximum ses coûts de production et ses achats et en ajustant autant que possible ses prix de vente tout en veillant à préserver sa compétitivité. Arcure a ainsi réalisé une marge brute de 2,6 M€ quasi-stable par rapport au premier semestre 2021 (-1%) et représentant 50% du chiffre d'affaires.

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION[1] POSITIF

L'Excédent brut d'exploitation passe pour la première fois depuis l'introduction en Bourse de la Société en positif dès le premier semestre atteignant 0,2 M€. Les charges de personnel restent contenues à 2,7 M€ au premier semestre 2022, contre 2,6 M€ sur la même période de l'exercice précédent.

Ainsi, la Société respecte la feuille de route qu'elle s'était fixée l'année dernière afin d'atteindre à moyen terme la rentabilité sur son périmètre actuel.

Le résultat d'exploitation s'établit à 0,3 M€ sur le 1er semestre 2022, en nette progression par rapport au résultat de (1,2) M€ sur la même période l'an dernier. À noter, que cette amélioration est en grande partie due à un effet transitoire sur les dotations aux amortissements qui sont passées à 0,2 M€ contre 1,2 M€ un an auparavant. En effet, l'amortissement de la version 3.2 du Blaxtair prévu sur deux ans est arrivé à son terme au 31 décembre 2021, tandis que celui du Blaxtair Origin ne sera enclenché qu'à compter du 2nd semestre 2022, concomitamment aux premières ventes du nouveau produit. Le résultat d'exploitation bénéficie également de la reprise d'une provision comptabilisée fin 2021 (0,2 M€) à la suite de l'acquisition de matériels défectueux qui depuis ont été remboursés par le fournisseur. Ceci contribue à un résultat net positif sur le 1er semestre 2022 à 0,3 M€.

STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE

Afin d'accompagner la mise en œuvre de sa stratégie et en particulier le déploiement rapide de Blaxtair® Origin, Arcure a réalisé en juin 2022 une levée de fonds composée d'une augmentation de capital de 2,0 M€ auprès d'investisseurs particuliers et institutionnels et de l'émission d'un emprunt obligataire convertible de 4,0 M€ auprès d'Inveready.[4]

Au 30 juin 2022, les capitaux propres étaient de 5,3 M€ (contre 3,5 M€ à fin décembre 2021) pour une dette financière nette de trésorerie de 2,3 M€.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2022 : CROISSANCE À DEUX CHIFFRES ET AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ

Arcure est idéalement positionné sur un marché à fort potentiel, où le besoin de sécurisation des personnes dans leur environnement professionnel ne fait qu'augmenter, en particulier chez les grands comptes utilisateurs finaux (exploitants de sites industriels). La Société propose des solutions d'automatisation éco-conçues qui permettent à ses clients de protéger la vie de leurs collaborateurs et de gérer de façon plus durable leurs équipements industriels contribuant ainsi à limiter leurs impacts environnementaux.

Le second semestre devrait, en effet, bénéficier de la demande soutenue de la part de grands comptes actuellement engagés dans une démarche d'équipement de l'ensemble de leurs sites et des constructeurs partenaires. Le vivier commercial est riche en France et à l'international, en particulier aux États-Unis, où la Société accélère sa conquête commerciale.

La croissance sur la deuxième partie de l'exercice sera aussi portée par le lancement de Blaxtair® Origin, qui a reçu un excellent accueil lors de sa présentation aux salons LogiMAT et IFAT en Allemagne fin mai 2022, où de premières commandes ont déjà été enregistrées. Ce nouveau produit est un relai important de croissance pour la Société car il permettra d'accroître, à moyen terme, le nombre de Blaxtair® installés par machine ainsi que les revenus récurrents de services associés et la marge brute de la Société.

Pour accompagner le déploiement rapide de Blaxtair® Origin et la réalisation de ses ambitions, Arcure peut compter sur sa maîtrise technologique, sa connaissance fine des acteurs et de leurs besoins, son implantation internationale ainsi que sur sa structure financière renforcée suite au succès de sa levée de fonds.

Idéalement positionnée pour devenir un acteur clé œuvrant pour l'autonomie des véhicules industriels, Arcure entend poursuivre le développement de produits et services de référence dans la gestion et le contrôle des flux logistiques et de production sur les sites industriels.

Dans ce contexte, Arcure anticipe un niveau d'activité commerciale toujours soutenu sur le second semestre. Sous réserve que les tensions liées aux pénuries ne s'amplifient pas, la Société maintient son objectif, pour l'exercice 2022, d'une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de la poursuite de l'amélioration de sa rentabilité.

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à 14 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a enregistré, en 2021, un chiffre d'affaires de 10,4 M€ (dont 69% à l'international), en croissance de 33%. Afin d'accélérer son développement, la Société a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

[1] L'Excédent Brut d'Exploitation correspond au Résultat d'exploitation retraité des dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises de provisions

[2] Marge brute = Chiffre d'affaires – Coût des produits et services vendus

[3] Intégrant la production immobilisée pour 1 118 K€ au S1 2022 et 936 K€ au S1 2021 et le CIR pour 419 K€ au S1 2022 et 399 K€ au S1 2021

[4] Les détails de ces opérations sont présentés dans les communiqués de presse du 15 et 16 juin 2022 consultables sur www.arcure-bourse.com.