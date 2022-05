24/05/2022 - 19:30

Pantin, le 24 mai 2022



Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, tiendra le mardi 31 mai 2022 à 18h une visioconférence ouverte à tous les investisseurs particuliers, sur le thème « Arcure : l'Intelligence Artificielle moteur de croissance ».

Lors de cette réunion, les dirigeants co-fondateurs, Patrick MANSUY - Président du Directoire, et Franck GAYRAUD - Directeur Général, présenteront le modèle économique d'Arcure, acteur clé pour l'autonomie des véhicules industriels, son expertise de haute technologie et ses perspectives.



Pour vous inscrire et participer à cette visioconférence, cliquez sur le lien ci-dessous :

Les détails de connexion vous seront communiqués UNIQUEMENT aux personnes préalablement inscrites.



La visioconférence sera interactive, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à l'équipe dirigeante d'Arcure. Pour organiser au mieux cet évènement, vous avez la possibilité de poser vos questions en avance à l'adresse : [email protected]



À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à près de 12 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2021, un chiffre d'affaires de 10,4 M€ (dont 69% à l'international), en croissance de 33%.



