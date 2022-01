12/01/2022 - 18:00

Pantin, le 12 janvier 2022



Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, annonce son calendrier de communication financière pour l'année 2022.

Chiffre d'affaires annuel 2021 Mardi 18 janvier 2022 – après bourse Résultats annuels 2021 Jeudi 31 mars 2022 – avant bourse Assemblée Générale Jeudi 9 juin 2022 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 Jeudi 21 juillet 2022 – avant bourse Résultats du 1er semestre 2022 Jeudi 15 septembre 2022 – avant bourse



Ce calendrier est donné à titre indicatif et peut être soumis à modification.





Plus d'information sur www.arcure-bourse.com

Prochaine publication : Chiffre d'affaires de l'exercice 2021, le 18 janvier 2022



À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à près de 11 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et à Hong-Kong.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires de 7,8 M€ (dont 69% à l'international).



