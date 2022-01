07/01/2022 - 10:30

Pantin, le 7 janvier 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par ARCURE à ODDO BHF SCA, à la date du 31/12/2021, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

18 289 titres

37 120,54 euros

Sur la période du 01/07/2021 au 31/12/2021 ont été exécutés :

à l'achat 417 Transactions 21 047 titres 75 156,70 € à la vente 397 Transactions 25 918 titres 96 551,54 €



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

23 160 titres

15 725,37 euros



Il est également rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titres

150 000,00 euros

A propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 10 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et à Hong-Kong.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires de 7,8 M€ (dont 69% à l'international).

Plus d'informations sur www.blaxtair.com



