Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, annonce avoir enregistré les premières commandes émanant d'un important constructeur américain de véhicules industriels.

Ce constructeur renommé a choisi Blaxtair pour l'équipement de sa flotte de chariots élévateurs, soit un potentiel de l'ordre de 2 700 véhicules, ce qui en fera l'un des plus gros parcs d'engins sécurisés par le Blaxtair. Les livraisons ont commencé et deux sites du Midwest sont d'ores et déjà équipés de Blaxtair.

Ce succès commercial témoigne de la pleine adéquation de la solution Blaxtair aux besoins du marché américain et de l'accélération du développement commercial local d'Arcure, un moment freiné par la crise sanitaire. De nombreux essais sont en effet en cours dans de grands groupes industriels américains aux potentiels très importants. Certains devraient donner lieu à une décision de généralisation dans les prochains mois.



Globalement, l'activité commerciale du groupe Arcure reste soutenue, dans la continuité de la tendance positive observée au premier semestre. Les difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs et en matière première se sont accentuées ces derniers mois. Elles n'auront cependant pas d'impact significatif sur l'activité 2021 qui est déjà sécurisée. Il apparaît néanmoins aujourd'hui que la pénurie ne devrait pas se résorber l'année prochaine. Les équipes d'Arcure sont donc mobilisées pour minimiser l'impact de ces tensions d'approvisionnement sur la croissance et la rentabilité en 2022.



À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à près de 10 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires de 7,8 M€ (dont 69% à l'international).



