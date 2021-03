31/03/2021 - 08:00

Pantin, le 31 mars 2021

Chiffre d'affaires 2020 à 7,8 M€, en croissance de 3% confirmant la bonne résistance de l'activité face aux aléas du contexte macroéconomique et sanitaire ;

Marge brute en légère progression à 3,7 M€ et amélioration du Résultat Brut d'Exploitation [1] , traduisant les premiers effets du plan d'optimisation des charges fixes ;

Trésorerie de 5,5 M€ au 31 décembre 2020 ;

Croissance prévue en 2021 avec une priorité donnée à l'amélioration de la rentabilité sur le périmètre actuel ;

Nouvelle feuille de route stratégique pour dynamiser la croissance à long terme et adresser de nouveaux marchés connexes.



Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, annonce ses résultats annuels 2020. Les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont été arrêtés par le Directoire et examinés par le Conseil de surveillance en date du 30 mars 2021. Les procédures d'audit sur les comptes annuels ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels sera émis mi-avril.



SYNTHÈSE DES RÉSULTATS ANNUELS 2020

En milliers d'euros

2020

2019 Variation en € % Chiffre d'affaires 7 843 7 629 214 3% Marge brute [2] 3 712 3 600 112 3% Taux de marge brute 47% 47% - ppt Autres produits [3] 2 925 2 956 (31) (1%) Résultat d'exploitation (3 687) (1 897) (1 790) ns. Dot. aux amort. et provisions / Reprises (2 734) (812) (1 922) ns. Résultat Brut d'Exploitation 1 (953) (1 085) 132 ns. Résultat financier (126) (295) 169 ns. Résultat exceptionnel (12) - (12) ns. Impôts sur les résultats (503) 503 (1 006) ns. Résultat net de l'ensemble consolidé (4 328) (1 690) (2 638) ns.



BONNE RÉSILIENCE DE L'ACTIVITÉ SUR L'EXERCICE

Le chiffre d'affaires d'Arcure pour l'exercice 2020 s'établit à 7,8 M€, en croissance de +2,8% (7,6 M€ en 2019), dans un contexte macroéconomique largement perturbé par la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19. Après un début de 1er semestre dans la lignée du 2nd semestre 2019 (+33% vs S2 2018), l'activité a été ralentie par la crise sanitaire avec néanmoins une dynamique plus favorable au dernier trimestre (+15% vs. 2019).

Les ventes à l'international (69% du CA) progressent de +21,8% avec une forte progression de l'activité sur la zone Asie-Pacifique, portée notamment par le déploiement de la solution Blaxtair® sur le méga chantier autoroutier WestConnex à Sydney et le partenariat de distribution avec UPG sur le territoire Australien. Sur le marché américain, Arcure a récemment remporté ses premiers succès, avec deux acteurs industriels d'envergure ayant confirmé l'équipement progressif de leurs flottes. Ces accords, pouvant représenter conjointement jusqu'à 1 000 unités, confirment un potentiel de croissance significatif du marché nord-américain à moyen terme.



AMÉLIORATION DES RÉSULTATS AVANT PRISE EN COMPTE D'ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE

Arcure a généré, sur l'exercice 2020, une marge brute de 3,7 M€ , en hausse de +3% et représentant 47% du chiffre d'affaires. Cette stabilité du taux de marge brute, avec des sites de production fonctionnant à des cadences adaptées, témoigne de la très bonne maîtrise des coûts de production et des achats d'Arcure.

Pour répondre aux exigences du contexte économique, Arcure a mis en œuvre, dès mars 2020, des mesures d'optimisation de ces coûts. Celles-ci visaient à réduire les charges fixes de la société tout en préservant ses capacités opérationnelles, d'innovation (avec un étalement de certains développements de la roadmap produits) et de déploiement à l'international (via ses représentations en Allemagne, États-Unis, Hong-Kong et Royaume-Uni notamment) qui sont des atouts majeurs à moyen terme.

Ainsi, les autres charges d'exploitation ont été réduites de 22% sur l'exercice pour atteindre 2,7 M€ (contre 3,4 M€ en 2019) reflétant une gestion prudente des charges externes, en ligne avec l'objectif de la société d'un retour progressif à la rentabilité sur son périmètre actuel.

Avec le renforcement des équipes initié en 2019, les charges de personnel s'établissent à 4,3 M€ pour l'exercice 2020 (incluant un impact positif de 0,2 M€ au titre du chômage partiel), contre 3,9 M€ en 2019. L'effectif moyen sur 2020 était de 54 collaborateurs, dont 5 pour la nouvelle filiale aux États-Unis, contre 50 un an plus tôt.

Le Résultat Brut d'Exploitation s'améliore de +12% à -953 K€ en 2020 contre -1 085 K€ sur l'exercice précédent.

Avec la forte augmentation temporaire des dotations aux amortissements, suite à l'activation des investissements relatifs à la version 3.2 du Blaxtair en janvier 2020 (charge de 2,5 M€ sur l'exercice), le résultat d'exploitation s'établit à -3,7 M€ sur 2020, contre -1,8 M€ l'an dernier.

Après une charge d'impôts de 0,5 M€, liée à la reprise d'impôts différés actifs comptabilisés en 2019, le résultat net de l'exercice 2020 est de -4,3 M€. Retraité de ces éléments non-liés à l'exploitation et sans incidence sur les flux de trésorerie (dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises), le résultat net s'établit à -1,1 M€ en 2020, soit en légère amélioration par rapport à 2019 (-1,4 M€).



5,5 M€ DE TRÉSORERIE À FIN 2020

Pour rappel, Arcure a obtenu, en juin 2020 de ses partenaires bancaires, un prêt garanti par l'État (PGE) à hauteur de 2 M€ que la société a choisi de rembourser sur 4 ans à partir de 2022. À la clôture de l'exercice, la dette financière de la société s'élevait à 6,0 M€.

Au 31 décembre 2020, avec une trésorerie de 5,5 M€ et 5,6 M€ de capitaux propres, Arcure dispose d'un niveau de trésorerie lui permettant de disposer de la flexibilité nécessaire dans un contexte économique encore incertain pour poursuivre son développement et adresser les opportunités de marché.



NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE POUR SAISIR LES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Avec son savoir-faire technologique de pointe, Arcure a su faire de son offre en matière de détection intelligente de piétons, le Blaxtair®, un standard incontournable auprès de ses grands comptes utilisateurs finaux (exploitants de sites industriels ou de grands chantiers). Arcure leur permet aujourd'hui d'offrir à leurs équipes des environnements de travail pleinement sécurisés.

Aujourd'hui, le développement de l'industrie 4.0 prend son essor et les acteurs de l'industrie et de la logistique montrent une appétence croissante pour les solutions technologiques améliorant la productivité, la réactivité et la sécurité sur leurs sites où machines et individus interagissent au quotidien. Arcure entend mettre à profit son expertise dans les domaines de la vision industrielle, de l'intelligence artificielle et de l'IoT pour offrir des solutions cohérentes et efficaces répondant aux nouvelles attentes de ses clients.



Une gamme de services enrichie

Dans ce contexte favorable, Arcure va élargir son offre de services associés à son produit phare, le Blaxtair®, à l'instar du Blaxtair connect, lancé fin 2020, qui propose une solution complète et unique au Monde pour piloter la sécurité des piétons sur les sites industriels. La société enrichira progressivement son offre de services autour des données collectées et analysées par le Blaxtair (data analytics) ou des services de maintenance prémium ou de gestion de parcs (maintenance prédictive). Arcure devrait ainsi générer des revenus complémentaires, à forte marge et récurrents associés à la fourniture des Blaxtair®.



Des offres complémentaires répondant aux nouveaux besoins de marché

Pour répondre aux besoins émergents des acteurs industriels ou logistiques, Arcure proposera prochainement de nouvelles fonctionnalités associées aux engins (chariot, véhicules industriels) pour adresser les enjeux liés aux collisions, à la gestion de flotte (localisation, path planning, régulation de vitesse, etc.) ou au contrôle des conducteurs et de leur utilisation des machines. Au-delà des véhicules eux-mêmes, la société entend utiliser ces mêmes technologies et savoir-faire pour traiter notamment des problématiques clefs liées aux infrastructures ou aux opérations de logistique ou de production avec des solutions innovantes utilisant notamment les données collectées en permanence par nos caméras pour, par exemple, le contrôle visuel continu d'éléments d'infrastructures (sol, racks de stockage, etc.), le monitoring visuel des stocks ou l'optimisation de l'utilisation des actifs.



Blaxtair DEEP : une plateforme pour optimiser le développement produit

Pour permettre l'évolution de ses produits vers ces nouveaux usages, Arcure a fait le choix stratégique d'assoir ses futurs développements matériels et logiciels sur une plateforme technologique unique, baptisée Blaxtair DEEP, qui lui permettra d'optimiser les coûts et délais de développement de nouveaux capteurs et sera capable d'accueillir les nouvelles fonctions présentées ci-dessus. La première déclinaison de cette plateforme sera le Blaxtair Origin, une toute nouvelle version du Blaxtair, positionnée sur l'entrée de gamme et commercialisée au 1er trimestre 2022 ; elle sera suivie de Blaxtair 4, regroupant de nombreuses fonctionnalités additionnelles avec un objectif de commercialisation au 1er trimestre 2023.



Renforcement de l'offre de vision 3D

Dans la vision industrielle, Arcure dispose d'un capteur de vision 3D dédié, OMEGA, qu'il entend enrichir d'une bibliothèque d'applicatifs pour faciliter l'adoption de cette technologie pour des utilisations diverses de guidage ou de contrôle.



La mise en marché de cette feuille de route stratégique s'appuie sur la forte présence commerciale à l'international, fruit des investissements significatifs réalisés depuis son introduction en Bourse, début 2019 (développement d'une représentation sur ses principaux marchés européens et l'implantation plus récente d'un bureau à Hong Kong et d'une filiale aux États-Unis).

Fort de sa maîtrise technologique, de sa connaissance fine des acteurs et de leurs besoins et de son implantation internationale, Arcure est idéalement positionnée pour devenir un acteur de référence dans la gestion et le contrôle des flux logistiques et de production sur les sites industriels grâce à la vision, l'intelligence artificielle et l'internet des objets.

Avec cette nouvelle feuille de route, la société estime être en mesure de délivrer sur les prochaines années une belle dynamique de croissance. Arcure se fixe pour objectif d'atteindre la rentabilité sur son périmètre actuel dès 2022.

Plus d'information sur www.arcure-bourse.com

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à près de 10 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires de 7,8 M€ (dont 69% à l'international).



[1] Le Résultat Brut d'Exploitation correspond au Résultat d'exploitation retraité des dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises de provisions

[2] Marge brute = Chiffre d'affaires – Coût des produits et services vendus

[3] Intégrant le CIR pour 728 K€ en 2020 et 802 K€ en 2019