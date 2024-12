Communiqué de la société ARCHOS du 11/12/2024 - Le HomeRehab de Dextrain présenté au salon GEM 2024 et disponible à la vente

(Euronext Paris - Compartiment C)

11/12/2024 - 17:45





Paris, le 11 décembre 2024 – Dextrain, filiale du groupe ARCHOS et spécialiste de la rééducation post-AVC et des maladies neurodégénératives annonce :

Sa participation active au salon GEM 2024, du 19 au 21 décembre. Le lancement de la commercialisation directe de son produit innovant, le HomeRehab, désormais accessible à tous les patients via son site internet.



Dextrain, un acteur clé de la rééducation de la main, au GEM 2024

Dextrain participera au GEM 2024, le congrès annuel de la Société Française de Chirurgie et de Rééducation de la Main, qui se tiendra au Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris, du 19 au 21 décembre 2024. À cette occasion, Dextrain présentera son produit phare : le HomeRehab, une solution révolutionnaire pour la rééducation de la dextérité, conçue aussi bien pour une utilisation à domicile que dans les cabinets de kinésithérapie.



Le HomeRehab : une innovation au service de la rééducation des membres supérieurs

Le HomeRehab redéfinit la rééducation grâce à des fonctionnalités avancées :

Capteurs de force individuels pour chaque doigt : une évaluation précise des capacités fonctionnelles, doigt par doigt, permettant de personnaliser les exercices en fonction des besoins spécifiques.

Exercices sensorimoteurs interactifs : des interfaces ludiques et stimulantes offrant un feedback immédiat pour engager les patients dans leur progression.

: des interfaces ludiques et stimulantes offrant un feedback immédiat pour engager les patients dans leur progression. Suivi et personnalisation : un logiciel intelligent qui suit les progrès en détail et adapte les protocoles pour optimiser les résultats.



Une expérience interactive au GEM 2024

Lors du GEM, les visiteurs auront l'opportunité :

De tester le HomeRehab en direct grâce à des démonstrations interactives sur le stand Dextrain.

De rencontrer l'équipe Dextrain pour découvrir comment cette solution peut transformer la rééducation de la main.

Le HomeRehab est désormais disponible à la vente en ligne au prix de 840 € TTC sur www.dextrain.com .

Pour en savoir plus et découvrir une courte vidéo d'introduction, cliquez sur le lien Le HomeRehab de Dextrain.





Contact Dextrain

Maxime TEREMETZ – CSO : teremetz@dextrain.com





A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale LOGIC INSTRUMENT et Elexo. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. ARCHOS a lancé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui regroupe plusieurs start-up. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR001400K061. www.archos.com