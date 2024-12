(Euronext Paris - Compartiment C)

10/12/2024

Paris 10 décembre 2024 – ARCHOS annonce qu'Elexo, filiale de Logic Instrument, a conclu des partenariats stratégiques avec des acteurs de premier plan en cybersécurité. Cette initiative marque une étape clé dans l'enrichissement de ses solutions, combinant robustesse matérielle et protection des données.



Depuis 1971, Elexo s'est imposée comme un intégrateur de référence, offrant des PC portables, tablettes et équipements durcis ou semi-durcis en partenariat direct avec des fabricants tels que Panasonic, Getac et Durabook.



Aujourd'hui, Elexo élargit son expertise en collaborant avec cinq leaders mondiaux de la cybersécurité pour proposer une solution complète à ses clients.

Ces nouveaux partenariats incluent :

DataLocker, expert en stockage de données sécurisées, proposant des dispositifs cryptés et des logiciels de gestion pour protéger les informations sensibles contre les cybermenaces.

Sophos, acteur majeur de la cybersécurité, offrant des solutions avancées pour protéger les réseaux, les terminaux et les données.

Mailinblack, spécialiste des solutions de filtrage anti-spam et anti-phishing, renforçant la sécurité des messageries électroniques.

Keysight Technologies, fournisseur de solutions de test, de mesure, de simulation et de sécurité pour optimiser la connectivité, les produits électroniques et les réseaux.

CrowdStrike, pionnier dans la protection des endpoints grâce à l'intelligence artificielle et à l'analyse des menaces.



En intégrant ces solutions de cybersécurité à son offre matérielle, Elexo s'engage à fournir une protection complète pour les environnements les plus exigeants, répondant aux défis croissants de la sécurisation des données.



Loïc Poirier, P.D.G d'ARCHOS et président d'Elexo, déclare : « Nous sommes fiers de collaborer avec des partenaires aussi reconnus dans le domaine de la cybersécurité. Ces alliances renforcent notre engagement à offrir des solutions globales et adaptées aux besoins critiques de nos clients. Ensemble, nous avons l'ambition de construire un écosystème numérique plus sûr pour les entreprises en France. »

Cette consolidation illustre la stratégie d'Elexo pour allier innovation, robustesse et sécurité dans des secteurs où la protection des données est une priorité absolue.



