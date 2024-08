27/08/2024 - 17:45

Paris 27 aout 2024 – ARCHOS annonce que POLADERME, filiale du Startup studio Medtech du groupe ARCHOS, a été nominée au prix « Best start-up » de la Fondation Galien, première institution mondiale dédiée à honorer les innovateurs dans les sciences de la vie.



La Fondation Galien encourage, reconnaît et récompense l'excellence dans l'innovation scientifique pour améliorer l'état de santé humaine. Son objectif est de catalyser le développement de la prochaine génération de traitements et de technologies innovants qui amélioreront la santé et sauveront des vies. La portée de la fondation est mondiale et son engagement envers le progrès de la médecine est à la fois mesurable et concret. Dans le monde entier, le Prix Galien est considéré comme l'équivalent du prix Nobel de la recherche biopharmaceutique. Le prix « Best Start-up » de la fondation Galien est en partenariat avec Business France.



« Le comité du Prix Galien est ravi de récompenser ce groupe exceptionnel de nominés et nous sommes impatients d'évaluer l'impressionnante sélection de candidatures de cette année », a déclaré Kenneth C. Frazier, président du comité des technologies médicales, des startups, de la santé numérique et des incubateurs, accélérateurs et capitaux propres du Prix Galien. « Chaque nominé illustre un dévouement extraordinaire à l'innovation et souligne les progrès significatifs que nous continuons à réaliser pour faire progresser les soins aux patients. »



« Nous sommes honorés que notre start-up Poladerme ait été sélectionnée par la Fondation Galien. Cette nomination à ce prix prestigieux est une reconnaissance qui souligne l'excellence du travail de recherche effectué par les équipes. » déclare Loïc Poirier, président de POLADERME.



Le prix de la fondation sera remis le 7 novembre lors de la cérémonie « Prix Galien USA Awards » qui aura lieu au Musée d'Histoire Naturelle de New-York.





