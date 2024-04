16/04/2024 - 08:30

Paris 16 avril 2024 – Dextrain, filiale du Startup studio Medtech du groupe ARCHOS, annonce la sortie de son nouvel appareil dédié à l'entraînement de la dextérité à domicile : le HomeRehab.

Le HomeRehab représente une avancée significative dans le domaine de la rééducation de la dextérité manuelle, en particulier pour les individus confrontés à des déficits moteurs après un accident vasculaire cérébral (AVC). Conçu par une équipe d'experts en neurosciences, cet appareil innovant intègre des capteurs de force de pointe, similaires à ceux du Manipulandum de Dextrain, permettant une mesure précise de la force exercée par chaque doigt. Ainsi, les protocoles d'entraînement spécifiques de Dextrain peuvent être renforcés par une utilisation en autonomie par le patient à son domicile.

Le HomeRehab se distingue par son ergonomie et sa facilité d'utilisation, rendant l'entraînement en autonomie plus accessible que jamais. L'objectif principal est de permettre aux patients de bénéficier d'un entraînement intensif et régulier de la dextérité, même en dehors des séances traditionnelles de rééducation. En autonomisant les patients dans leur processus de rééducation, le HomeRehab étend les possibilités de rééducation au-delà des cabinets médicaux et des centres spécialisés, jusqu'au domicile des patients.

En captant le mouvement des doigts via la force exercée, le HomeRehab permet de donner un feedback de performance motrice au patient. Ce type d'entrainement intense, active les mécanismes d'apprentissage moteur et la plasticité cérébrale sous-tendant la récupération motrice.

Avec sa suite thérapeutique, associée au Manipulandum et au HomeRehab, Dextrain vise à révolutionner le parcours patient après un AVC et veut créer un continuum de rééducation de la dextérité manuelle, du centre neurovasculaire, en passant par le centre de rééducation, le cabinet libéral jusqu'au domicile du patient. Grâce à une approche multidimensionnelle et à des scores ajustés à chaque séance d'entraînement, le suivi des progrès des patients est simplifié, permettant une adaptation constante des exercices tout au long du processus de récupération.

Le HomeRehab c'est :

des exercices cliniques avec des biofeedback , ciblant les composants clés de la dextérité comme le dosage de la force, le timing du mouvement ou la dissociation des doigts

, ciblant les composants clés de la dextérité comme le dosage de la force, le timing du mouvement ou la dissociation des doigts des jeux thérapeutiques , mettant en jeu ces composants clés dans le gameplay et permettant de les travailler de manière différente en percevant moins l'effort

, mettant en jeu ces composants clés dans le gameplay et permettant de les travailler de manière différente en percevant moins l'effort des scores de suivi tout au long des entrainements

tout au long des entrainements un protocole adaptable en fonction des progrès du patient avec un outil de création de séance

en fonction des progrès du patient avec un outil de création de séance une IA de coaching qui personnalisera le protocole d'entrainement en fonction des performances du patient, de ses progrès et de ses objectifs thérapeutiques.

qui personnalisera le protocole d'entrainement en fonction des performances du patient, de ses progrès et de ses objectifs thérapeutiques. une utilisation facile , à la maison ou ailleurs, sans fil avec un ordinateur ou une tablette.

Le HomeRehab a déjà été récompensé par le prix Rééduca Innov' en 2023 confirmant l'intérêt et l'enthousiasme des professionnels de la rééducation pour son approche novatrice. Une première série sera mis à disposition des partenaires cliniques de Dextrain et de certains patients au cours des prochaines semaines.

Bénédicte ERNOULT – Directrice Marketing : ernoult@archos.com

