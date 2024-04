(Euronext Paris - Compartiment C)

04/04/2024 - 08:50

Igny 4 avril 2024

Suite à l'annonce de l'entrée au capital du management à hauteur de 30% et à l'augmentation de capital publique de 1M€, dont les détails et le calendrier seront publiés le lundi 8 avril après bourse, destinée à finaliser le rachat et l'arrêt des instruments dilutifs ;

ARCHOS est désormais concentrée sur son plan stratégique, créateur de valeur, exprimé en synthèse ci-dessous :

1. Une division Grand public :

Position de leader en tablettes Android et nouvelle gamme attendue fin Q2 2024

2. Une division Professionnelle et Défense :

Logic Instrument et Elexo proposent des solutions mobiles personnalisées à destination de la défense, de l'industrie lourde, des services et de la logistique.

3. Une division Santé, Medical Devices Venture, composée de 4 sociétés :

Dextrain : Technologie de rééducation de la dextérité conjuguant capteurs innovants, thérapeutique et machine learning

Poladerme : Solution d'analyse dermatologique innovante conjuguant spectropolarimétrie, IA et nouveaux bio marqueurs d'analyse objective des lésions et de la vitalité de la peau, utilisable depuis le domicile du patient

Domisanté : Passerelle de santé pour accompagner le bien vieillir et les maladies chroniques depuis le domicile intégrant téléconsultation, prise de constantes, la télésurveillance et le télésuiv

MDV-IT : conçoit des solutions mobiles innovantes pour les établissements de santé







Plan stratégique 2024-2026

Fort désormais de ces 3 piliers à haute valeur ajoutée, le groupe entend renouer avec une forte croissance profitable sur son plan a 3 ans.



Premiers signaux forts annoncés en Mars 2024 :

Fin du recours aux OCA et instruments dilutifs

Engagement fort du management actionnaire désormais à hauteur de 30 % du capital

Une trésorerie supérieure à 10M€ et un Chiffre d'affaires pro forma > 35M€



La feuille de route est désormais tracée :

Chercher l'hyper croissance, préserver la rentabilité et la trésorerie : atteindre 40M€ de CA et un EBITDA profitable en 2024. Dépasser 50M€ de CA en 2025 tout en améliorant significativement la rentabilité

Continuer d'innover : chez ARCHOS, pour Noel 2024, lancement d'une gamme de solutions inédites et innovantes pour la santé, le bien-être et le divertissement de nos animaux domestiques.

Croître en solutions technologiques pour la défense, par l'expertise renforcée en interne sur les sujets stratégiques Défense mais également par l'acquisition de petites sociétés stratégiques du BITD

Concrétiser de beaux et grands projets avec les start up Santé comme par exemple DOMISANTE, passerelle simple pour le suivi des constantes, la téléconsultation et la télé expertise depuis le domicile au service du bien vieillir ou pour le suivi des maladies chroniques

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale LOGIC INSTRUMENT. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. ARCHOS a lancé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs start-up. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR001400K061. www.archos.com

Contact Investisseurs

Loïc Poirier– Président Directeur Général – poirier@archos.com