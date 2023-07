26/07/2023 - 10:30

Paris – 26 juillet 2023 – ARCHOS (FR0014007XT1 ALJXR) informe que les résultats du Groupe ARCHOS pour le 1er semestre 2023 seront publiés le jeudi 3 aout 2023 après bourse.

Les résultats du 1er semestre 2023 de ses filiales LOGIC INSTRUMENT et MEDICAL DEVICES VENTURE seront publiés le mardi 1er aout 2023 avant bourse.

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0014007XT1. www.archos.com