25/07/2023 - 17:45

Paris – 25 juillet 2023 – ARCHOS annonce la publication des résultats de la première étude clinique portant sur l'effet de la rééducation utilisant le DEXTRAIN Manipulandum sur la fonction de la main de patients ayant subi un AVC. Cet essai clinique princeps vient compléter les publications précédentes et est une avancée importante pour la validation de l'approche de rééducation Dextrain, filiale de Medical Device Venture, start-up studio MedTech du groupe ARCHOS. Ces résultats prometteurs vont permettre de lancer de nouveaux essais cliniques multi-centriques.

Dans cet essai randomisé contrôlé en simple aveugle, la rééducation de la dextérité utilisant le Manipulandum (groupe Dextrain) était comparée à de la rééducation de la main classique effectuée par un ergothérapeute (groupe contrôle). Cet essai montre que l'entrainement avec le Manipulandum améliore la fonction de la main et du membre supérieur évaluée par différentes échelles cliniques.

Cet article, publié dans la revue de recherche à comité de lecture Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, montre l'intérêt du Manipulandum pour la rééducation de la dextérité notamment chez les personnes présentant d'importants déficit de dextérité. En effet, le groupe de patients ayant montré la plus grande amélioration pendant l'essai clinique était celui avec la dextérité la plus affectée et suivant la rééducation avec le Manipulandum. L'approche sensorimotrice permise par le Manipulandum semble bénéficier à ces patients en leur fournissant un retour de performance permettant d'activer les mécanismes d'apprentissage moteur et ce, même si leur main est peu fonctionnelle.

Cette étude a été menée sur des patients en phase chronique, longtemps après l'AVC, quand la récupération devient très lente et difficile. Le nombre et la fréquence des entrainements (12 séances d'une heure sur 1 mois) étant peu élevés, cela suggère que l'intensité de l'entraînement proposé par Dextrain est suffisante et importante pour activer les mécanismes de plasticité cérébrale sous-tendant la récupération motrice.

"Cette nouvelle publication confirme que le Manipulandum est un outil prometteur pour la prise en charge des déficits de dextérité. Il permet des entrainements spécifiques et intenses qui viennent compléter la rééducation conventionnelle.", a déclaré Maxime Térémetz, CSO de Dextrain. "En intégrant le Manipulandum dans les séances de rééducation et dans les services, on permet d'intensifier et d'augmenter la dose de rééducation que le patient reçoit et on accroit ses chances de récupérer une dextérité fonctionnelle."

Enfin, le groupe de patients Dextrain montre un meilleur maintien de leur performance à 3 mois après la fin de la rééducation et une plus grande implication de leur main parétique dans les actions du quotidien. Cela suggère qu'un travail de rééducation analytique sur les doigts et la main avec le Manipulandum permet d'améliorer la fonction manuelle de façon durable et de transférer ces améliorations vers des mouvements plus fonctionnels comme ceux utilisés au quotidien.

Afin de maximiser le bénéfice de la rééducation avec le Manipulandum, l'objectif serait de prolonger cette rééducation hors des structures de rééducation et de permettre un entrainement intense et continu notamment au domicile du patient.

L'article est disponible sur le site du journal en accès libre (en anglais) :

https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12984-023-01213-9

