23/03/2023 - 17:50

Igny (France) – 23 mars 2023 – ARCHOS (Euronext Growth Paris : ALJXR), annonce ses résultats pour l'exercice 2022.

Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 14,3 M€ en 2022 contre 15,4 M€ en 2021 soit une baisse de 7%.

Chiffre d'affaires consolidé (en M€) 2022 2021 Variation Variation en % ARCHOS SA 4,0 7,7 -3,7 -48% LOGIC INSTRUMENT 9,8 7,6 2,2 29% MDV 0,5 0,1 0,4 255% Total 14,3 15,4 -1,1 -7%

Cette décroissance provient essentiellement de la réduction du marché des tablettes grand public. Les ventes de Logic instrument (B2B) sont en bonne progression (+29%) et Medical Devices Venture a dégagé un Chiffre d'affaires de 0,5 M€ sur sa première année.

Compte de résultat simplifie (en M€)

Compte de résultat Consolidé Synthétique (en M€) 31/12/2022 31/12/2021 Variation en K€ Variation en % Chiffre d'affaires 14,29 15,42 -1,12 -7% Autres Produits d'exploitation (Hors Reprise de Prov.) 1,13 -0,53 1,66 N/S Achats consommés 11,13 12,26 -1,13 -9% Marge brute (1) 3,16 3,16 0,01 0% Taux de marge brute sur Chiffre d'affaires 22% 20% Autres charges d'exploitation (Hors Amortissement et Dépréciation) 7,12 7,53 -0,40 -5% EBITDA (2) -2,83 -4,90 2,07 42% Reprise de Provision 0,47 0,95 -0,48 N/S Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -0,29 -0,28 -0,01 N/S Résultat d'exploitation -2,64 -4,22 1,58 37% Produits et charges financières -0,06 0,12 -0,18 N/S Produits et charges exceptionnelles 1,19 -4,89 6,07 N/S Impôts sur les résultats 0,01 -0,25 0,26 N/S Résultat net d'ensemble consolidé -1,51 -9,25 7,74 N/S (1) Chiffre d'affaires – Achats consommés

(2) EBITDA – Résultat d'exploitation avant amortissements et dépréciations est un indicateur utilisé par la Direction pour mesurer la performance opérationnelle et financière et prendre des décisions d'investissement et d'allocation des ressources. Le sous-total EBITDA n'est pas nécessairement comparable à des indicateurs à l'appellation similaire présentés par d'autres entreprises.

Le taux de marge brute du Groupe s'établit à 22% contre 20% en 2021.

Les autres charges d'exploitation s'établissent à 7,12 M€ contre 7,53 M€, soit une baisse de 5%, marquant la poursuite des efforts sur la réduction des frais fixes.

Le résultat d'exploitation ressort à -2,6 M€ contre -4,2 M€ en 2021.

Le résultat exceptionnel s'établit à +1,2 M€ résultant essentiellement (pour +1,5 M€) de l'impact de l'augmentation de capital (souscrite par des tiers) intervenue sur Medical Devices Venture en février 2022.

Le résultat net consolidé s'établit à -1,5 M€ contre -9,2 M€ en 2021.

Principaux éléments bilanciels consolidés (en M€)

Actif 31/12/2022 31/12/2021 Actif immobilisé 0,75 0,80 Stocks et en-cours 3,31 2,39 Clients et comptes rattachés 1,71 1,75 Autres créances et comptes de régularisation 1,56 3,16 Valeurs mobilières de placement Disponibilités 12,06 15,96 Total Actif 19,38 24,05 Passif 31/12/2022 31/12/2021 Capitaux propres - Part du groupe -4,57 -6,92 Intérêts minoritaires 4,54 4,17 Provisions 0,81 5,56 Emprunts et dettes financières 7,07 11,59 Fournisseurs et comptes rattachés 8,87 6,35 Autres dettes et comptes de régularisations 2,66 3,31 Total Passif 19,38 24,05

Les provisions pour risques et charges sont en baisse de 4,7 M€ essentiellement en raison du transfert de la provision pour litige en dette fournisseur.

La baisse des dettes financières provient des remboursements d'emprunts PGE (Logic instrument) et de la baisse de la dette emprunt obligataire (-3,5 M€).

La trésorerie s'établit à 12 M€, en baisse de 4 M€ par rapport au 31/12/2021.

Autres faits marquants

Introduction en bourse de Medical Devices Venture

ARCHOS a annoncé le 8 février 2022 l'entrée en bourse sur le marché Euronext Access+ de sa filiale Medical Devices Venture par voie d'admission directe à la suite d'un placement privé d'un montant de 2,3 millions d'euros. La première cotation est intervenue le 10 février 2022. Medical Devices Venture est née de la rencontre entre des scientifiques de renom dans le domaine médical et d'ARCHOS, spécialiste de la conception et démocratisation de produits de technologie, ayant en commun d'avoir l'innovation ancrée dans leur ADN. Lancée en juin 2021, Medical Devices Venture est une plateforme unique d'investissement et d'accélération de nouvelles technologies de la santé avec pour objectif de contribuer à faire du domicile du patient le 1er établissement de santé en 2023

Regroupement d'actions

La Société a annoncé le 4 Février 2022 le lancement d'une opération de regroupement d'actions composant son capital social à raison de 10.000 actions anciennes contre 1 action nouvelle, conformément à la première résolution approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 28 octobre 2021. Le lancement de ce regroupement a été décidé par le Conseil d'administration réuni le 18 janvier 2022, tel qu'annoncé par communiqué de presse en date du 19 janvier 2022. Les opérations de regroupement ont eu lieu du 8 février 2022 au 10 mars 2022 inclus. Elles ont pris effet le 11 mars 2022, premier jour de cotation des actions issues du regroupement.

Impact de l'épidémie de Coronavirus ou Covid-19 et de la guerre en Ukraine

Sur l'exercice 2022 les effets de la crise Covid-19 ont impacté les prix et la disponibilité de certains composants et les prix de transports ce qui a eu un impact sur la marge brute et sur la livraison de certaines commandes. Il est possible que ces perturbations perdurent sur 2023.

Le conflit en Ukraine n'a pas impacté de manière visible l'activité du groupe sur l'année 2022 mais il est possible que les conséquences économiques du conflit impactent le Groupe en 2023 sans qu'il soit possible d'évaluer cet impact à priori.

Perspectives du Groupe ARCHOS

La stratégie du groupe sur 2023

Face à une concurrence chinoise accrue, ARCHOS a décidé depuis 2019, d'opérer un changement profond de son modèle économique. Ainsi ARCHOS déploie maintenant sa stratégie et son organisation dans les métiers d'avenir où les services et l'innovation sont au cœur de l'activité.

La Société dispose désormais des moyens lui permettant de déployer son plan stratégique en 2023, à savoir :

Réaliser plus de 50% de son activité dans le B2B en support des grands comptes ;

Accélérer le déploiement de Medical Devices Venture et de ses start-up innovantes ;

Réaliser des opérations de croissance externe afin d'accélérer le programme de développement du Groupe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs start-up. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com

Contact Investisseurs

Loïc Poirier– Président Directeur Général – poirier@archos.com