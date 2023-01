05/01/2023 - 17:00

Paris, 5 janvier 2023 -



Le Cota® Real Wireless Power™ d'Ossia a été intégré dans une base de récepteur d'alimentation en marque blanche qui peut être utilisée pour alimenter de nombreux types d'appareils IoT comme la caméra sans fil d'ARCHOS. Elle sera présentée au Las Vegas Convention Center lors du Consumer Electronics Show, du 5 au 8 janvier 2023.



Ossia Inc., la société à l'origine de Cota® Real Wireless Power™, approuvée par la FCC, la technologie brevetée qui fournit de l'énergie en direct, à distance et sans avoir besoin de ligne -of-sight - a annoncé aujourd'hui le lancement de la base universelle Cota, qui sera également commercialisée en tant que base de caméra vidéo ARCHOS, et peut être en marque blanche et fonctionner avec de nombreux types d'appareils électroniques. Cette base universelle sans fil, la première du genre, sera présentée au CES 2023 à Las Vegas du 5 au 8 janvier.

Pour aider les fabricants à accélérer la mise sur le marché, Ossia a aidé les entreprises, comme ARCHOS, à créer des produits compatibles Cota basés sur la technologie Cota brevetée et approuvée par la FCC pour développer des produits alimentés sans fil pour une transition en douceur des options de charge traditionnelles à piles ou enfichables. En plus de la base universelle Cota, les exemples incluent la table de puissance Cota, le suivi des actifs Cota et la centrale électrique Cota.



"Cota est unique en ce sens qu'il envoie automatiquement une alimentation sans fil par voie hertzienne de manière sûre et fiable, même avec des personnes dans la pièce ou en déplacement", a déclaré Doug Stovall, PDG d'Ossia. "Ossia travaille avec des entreprises pour licencier la technologie Cota et effectuer des intégrations rapides, comme celle-ci, ce qui permet d'accélérer la mise sur le marché. La base universelle Cota est un tremplin pour les organisations qui souhaitent couper le cordon sur les socles et les surfaces de charge enfichables et passer à Real Wireless Power.



Avec Cota Real Wireless Power intégré dans les appareils et la nouvelle base universelle Cota, les gens ont la liberté de recharger où qu'ils soient et de ne pas être attachés à une prise. Les appareils alimentés sans fil entraînent moins de cordons et de prises électriques, moins de dépenses de construction, une meilleure sécurité des employés et du domicile, une diminution de la dépendance aux piles et une commodité et une efficacité incommensurables.



La caméra de sécurité sans fil ARCHOS Cota Wireless Power, qui exploite la base universelle Cota, a été récompensée par le prix CES 2023 dans la catégorie Smart Home. Il s'agit du 6e prix de l'innovation CES d'Ossia.



« ARCHOS est un pionnier et nous sommes fiers qu'ils aient choisi Ossia comme fournisseur de technologie d'alimentation sans fil. L'ARCHOS Cota Wireless Power Security Camera n'est pas seulement la première caméra alimentée sans fil sur le marché, mais c'est aussi le premier appareil grand public à distance disponible dans le commerce », a déclaré Hatem Zeine, fondateur, président et directeur technique d'Ossia. "Pour les entreprises qui attendaient de franchir le pas jusqu'à ce que quelqu'un d'autre se lance avec succès, ce moment est venu. Les fabricants d'appareils avant-gardistes voient rapidement les avantages de Cota et découvrent à quelle vitesse ils peuvent commercialiser leurs propres produits alimentés sans fil… et à leurs clients.



Pour découvrir Cota Real Wireless Power, recontrez Ossia au Venetian Expo Center Stand # 51526 au CES au Las Vegas Convention Center.





Contact :

Loïc POIRIER – PDG ARCHOS – poirier@archos.com



A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com