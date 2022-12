08/12/2022 - 17:45

Igny (France) – 8 décembre 2022 - Archos (Euronext Growth Paris : ALJXR), pionnier européen de l'électronique grand public (la « Société »), annonce la signature ce jour d'un avenant n°3 (l' « Avenant n°3 ») au contrat de financement obligataire flexible par émission de bons d'émission (les « Bons d'Émission ») donnant accès à des tranches d'obligations convertibles en actions nouvelles (le « Contrat ») d'une valeur nominale de 10.000 € chacune (les « OCA »), la quatrième tranche d'OCA étant assortie de bons de souscription d'actions (les « BSA »), conclu le 17 mars 2021 avec le fonds d'investissement YA II PN, Ltd représenté par Yorkville Advisors Global LP (l' « Investisseur »).

Aux termes de l'Avenant n°3, la Société et l'Investisseur ont décidé d'étendre de 3 mois supplémentaires la maturité des OCA émises dans le cadre de la quatrième tranche en date du 15 décembre 2021, initialement fixée à 12 mois (soit le 15 décembre 2022). La maturité des 95 OCA en circulation émises dans le cadre de la quatrième tranche est donc désormais repoussée au 15 mars 2023.

Il est précisé que la maturité des OCA émises dans le cadre des futures tranches d'OCA restera de 12 mois à compter de leur émission.

Il est rappelé que les actionnaires peuvent suivre les émissions et les conversions d'OCA ainsi que les exercices de BSA sur le tableau de suivi disponible sur le site Internet de la Société : https://www.archos.com/investisseurs/

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0014007XT1 . www.archos.com

Contact : Loic Poirier, Président Directeur Général, poirier@archos.com