17/11/2022 - 08:30

Paris - le 17 Novembre 2022 – ARCHOS annonce avoir remporté avec Ossia Inc., la société à l'origine de Cota® Real Wireless Power™ approuvée par la FCC - la technologie brevetée qui fournit de l'énergie en direct, à distance et sans avoir besoin d'une visibilité directe - le « CES Innovation Award » pour la caméra de sécurité ARCHOS Powered by Cota dans la catégorie Smart Home.

L'ARCHOS Cota Wireless Power Security Camera est le premier système de sécurité sans fil au monde. Le partenariat entre ARCHOS et Ossia a débuté en 2021, lorsque les deux sociétés ont annoncé travailler ensemble pour proposer des produits à charge perpétuelle sans fil aux consommateurs dans les deux prochaines années.

Ossia ouvre la voie en matière d'alimentation sans fil basée sur les radiofréquences (RF). Son système breveté de transfert d'énergie sans fil, Cota, est la seule technologie autorisée par la FCC des États-Unis et plus de 60 autres pays pour fournir une alimentation sans fil par voie hertzienne, sans limitation de distance ni nécessité de visibilité directe.

ARCHOS se consacre à innover et à révolutionner le marché de l'électronique grand public portable. L'ajout de la technologie d'alimentation sans fil à la gamme de produits fait partie de son axe de développement stratégique.

La caméra ARCHOS Cota utilise une caméra de surveillance ARCHOS et l'associe à la puissance sans fil Cota Real d'Ossia pour permettre un système de sécurité fiable qui ne nécessite pas de remplacement de batterie ou de câblage. Équipée d'une intelligence artificielle à détection humaine, d'une vision nocturne, d'un enregistrement audio et d'une alarme automatique, la caméra ARCHOS Cota peut être installée n'importe où dans la maison, sans câblage ni changement de batterie. Elle est livrée avec un émetteur Cota qui se branche sur une prise murale et charge en continu jusqu'à cinq caméras dans un rayon d'environ 9 mètres de l'émetteur Ossia. L'utilisateur pourra surveiller le niveau de la batterie et visionner les images de la caméra à partir d'une application mobile. Il s'agit d'une expérience utilisateur qui ne nécessite aucune gestion. Un événement capturé sur la caméra de sécurité peut déclencher l'application de la caméra sans aucun téléchargement supplémentaire.

« La caméra de sécurité sans fil ARCHOS Cota est une première pour les consommateurs. Ce n'est pas seulement la première caméra de sécurité domestique sans fil, mais c'est aussi le premier produit sans fil disponible dans le commerce », a déclaré Doug Stovall, PDG d'Ossia. « Auparavant, les produits activés par Cota étaient exploités par des entreprises, comme les magasins de détail à grande surface. La caméra ARCHOS Cota est conçue pour être le système de sécurité le plus simple au monde à installer, entretenir et utiliser dans son domicile. Dans dix ans, nous pensons qu'il restera dans les mémoires pour avoir conduit le monde de l'Internet des objets (IoT) vers la durabilité. »

"Nous rêvions d'avoir nos appareils IoT à la maison alimentés de manière transparente. Cela va être une véritable innovation sur le marché. Grâce à Ossia et à la technologie Cota, nous sommes ravis de lancer une caméra véritablement sans fil qui sera toujours chargée. » déclare Loïc Poirier, PDG d'ARCHOS

Les caméras de sécurité résidentielles actuelles présentent plusieurs défis, notamment :

la nécessité d'un câblage coûteux ou d'un long fil qui fixe les caméras à des endroits spécifiques

la nécessité de remplacer fréquemment la batterie ou de la démonter pour la recharge filaire, souvent à grands frais et à des moments inopportuns, comme pendant les vacances

ne pas être facilement accessible une fois installé, ce qui rend difficile le changement des piles

si les caméras sont accessibles, elles peuvent être facilement endommagées

La caméra de sécurité ARCHOS Cota résout tous ces défis. Une fois installée, les utilisateurs n'ont plus à se soucier de savoir si la caméra dispose ou non d'une puissance suffisante. Parce qu'ils sont compatibles Cota, ils bénéficieront d'une alimentation sans fil continue lorsqu'ils en auront besoin, et l'ensemble du système pourra être géré à distance.

Tout comme le Wi-Fi, Cota transmet l'énergie à travers le verre, la pierre et le bois (mais pas la brique ou le ciment). Ce produit est destiné à être un système de sécurité intérieure.

Les qualités techniques de Cota rendent la caméra ARCHOS Cota pratique et sécurisée tout en éliminant le coût du câblage et le gaspillage des systèmes à batterie uniquement.

Les caméras de sécurité sans fil devraient être disponibles à partir d'avril 2023.

Loïc POIRIER – PDG ARCHOS – poirier@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0014007XT1. www.archos.com

A propos d'Ossia

Ossia Inc. est le leader mondial dans le domaine de l'alimentation sans fil. La technologie phare d'Ossia, Cota®, redéfinit la puissance sans fil en fournissant en toute sécurité une énergie ciblée vers des appareils distants. La technologie Cota d'Ossia est une technologie d'antenne intelligente brevetée qui maintient automatiquement plusieurs appareils chargés sans aucune intervention de l'utilisateur et permet un monde sous tension efficace et véritablement sans fil, toujours allumé et toujours connecté. Ossia a son siège social à Redmond, Washington. www.ossia.com.