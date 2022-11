14/11/2022 - 11:15

Paris – 14 novembre 2022 – Du 14 au 17 novembre 2022 ARCHOS et sa filiale Medical Devices Venture présentent les innovations de Dextrain et Poladerme au plus grand salon européen de l'année : MEDICA Düsseldorf (Allemagne) - Forum Mondial de la Médecine.

Rejoignez-nous sur notre stand G10 Hall 15 au parc des exposition de Düsseldorf.

Contact :

Bénédicte ERNOULT – ernoult@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com