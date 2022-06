01/06/2022 - 17:50

Igny, le 1er juin 2022 – Medical Devices Venture, filiale d'ARCHOS dans l'investissement et l'accélération dans la MedTech, annonce l'entrée d'un nouvel investisseur au capital de Poladerme.



L'entrée au capital de Poladerme (à hauteur d'environ 9%) du groupe Wongs, au travers de sa filiale Top Plenty Ltd, s'inscrit dans la stratégie de développement des activités de Poladerme avec la préparation d'un réseau de distribution pour les produits de Poladerme. Le groupe Wong est un acteur important de Hong Kong dans le secteur des nouvelles technologies, du développement immobilier et des investissements stratégiques. Le Groupe Wongs investit dans différents secteurs incluant les nouvelles technologies et la santé. Il a identifié dans Poladerme une solution dermatologique innovante, adaptée aux besoins du marché.

Loïc Poirier, Président de Poladerme déclare « Nous sommes fiers de compter le groupe Wongs dans les actionnaires de Poladerme. Ce groupe développe de nombreuses activités en Asie et nous comptons conclure un contrat de distribution avec WONGS pour les produits de Poladerme dans cette région qui porte une attention toute particulière aux activités traitant de la dermatologie et de la cosmétique. Cette entrée au capital de Poladerme est également un gage de confiance dans la pertinence du projet et permettra d'accélérer le développement en dehors de l'Europe dès que nous entrerons en phase de commercialisation.»





POLADERME : l'intelligence artificielle au service de la dermatologie et de la cosmétologie

Poladerme, dont l'ambition est de devenir un leader de la spectropolarimétrie, combinée à l'Intelligence Artificielle et au Machine Learning, appliquée à la dermatologie est issue de plus de 10 ans de recherches portant sur la spectropolarimétrie et les techniques de traitement et d'analyse d'images menées par les professeurs Jihad Zallat et Christian Heinrich.

Poladerme, maturée par Conectus, la SATT de Strasbourg, développe une solution innovante, rapide et non invasive d'aide au diagnostic, basée sur un système optique et des algorithmes d'Intelligence Artificielle pour analyser en profondeur les tissus et évaluer l'état de santé de la peau. Cet outil innovant utilisera ce qui devra devenir une base de données d'images polarimétriques médicales unique au monde, améliorant ainsi à chaque nouvelle image sa puissance d'analyse.



Contact :

Loïc POIRIER – PDG ARCHOS – [email protected]





A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com