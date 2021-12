22/12/2021 - 08:55

Paris, France- le 22 décembre 2021 – Dans le cadre de son partenariat avec Ossia Inc, la société à l'origine de Cota® Real Wireless Power™, technologie brevetée qui délivre de l'énergie par voie hertzienne, à distance, et sans avoir besoin de visibilité directe, ARCHOS présentera sa gamme d'accessoires au CES à Las Vegas du 5 au 8 janvier 2022.



Les premières solutions présentées seront :

Les visuels du document sont présentés à titre illustratif uniquement et les produits en cours de développement pourront avoir un design différent.

Caméra sans fil d'intérieur : elle pourra être placée discrètement n'importe où dans la maison, sans câble et sans se soucier de la garder chargée.

Station pour mesurer la qualité de l'air et température: elle permettra de connaître la qualité de l'air et la température dans n'importe quelle pièce. Elle restera chargée tout le temps, peu importe si elle est déplacée d'une pièce à l'autre de la maison.

Smart Tracker : Facilement clipsé sur le collier de n'importe quel animal de compagnie ou dans n'importe quel sac, ce tracker sera automatiquement localisé et suffisamment chargé sans fil pour quelques jours d'autonomie

Smart watch : L'autonomie de la batterie étant la priorité n°1 des utilisateurs, cette montre connectée, équipée de GPS, podomètre, ECG, tension artérielle, qualité du sommeil, SOS, etc., intégrera l'alimentation sans fil.



Chaque produit compatible Cota pourra être chargé sans fil, sans intervention de l'utilisateur, sans câbles, batteries ou chargeurs. Le système Cota a été sélectionné par ARCHOS en raison de sa capacité unique à suivre automatiquement un appareil pour envoyer de l'énergie par les ondes RF tout en évitant les personnes et les animaux de compagnie.



Loïc POIRIER – PDG ARCHOS – [email protected]



A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com