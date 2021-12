08/12/2021 - 12:45



La start-up francilienne, spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour la rééducation de la dextérité manuelle, a été sélectionnée pour rejoindre l'incubateur de l'Institut du Cerveau, le plus grand lieu dédié aux neurosciences translationnelles en Europe.





Paris – 8 Décembre 2021 – ARCHOS annonce que Dextrain, filiale de Medical Devices Venture, a été sélectionnée pour intégrer iPEPS – The Healthtech Hub, l'incubateur de start-up de l'Institut du Cerveau, et son nouvel espace d'accélération dédié aux technologies médicales et à l'intelligence artificielle. En intégrant l'incubateur, Dextrain se rapproche de l'Institut du Cerveau, centre de recherche d'excellence spécialisé dans les neurosciences, situé au cœur de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière, le plus grand hôpital de neurologie de France. L'incubateur iPEPS devrait offrir un cadre idéal au développement de Dextrain, une l'interface entre l'univers des start-ups Medtech, le financement de l'innovation, la recherche universitaire et la clinique. Ce rapprochement devrait en outre faciliter de futurs partenariats avec les équipes scientifiques et cliniques pour continuer d'apporter des solutions innovantes pour la rééducation de la dextérité manuelle.

« Dextrain est fier d'avoir été sélectionné par le comité de sélection pour rejoindre l'incubateur iPEPS » déclare Loïc Poirier, Président de Dextrain et PDG d'ARCHOS. « C'est une réelle opportunité pour Dextrain d'accéder aux nombreuses ressources qui sont mises à disposition des start-ups »





De nouvelles opportunités pour Dextrain

iPEPS apporte un soutien business aux entreprises incubées grâce à une équipe avec une double expertise en sciences et business, un réseau étendu d'experts, et une cellule dédiée à l'accompagnement aux réponses aux appels d'offres et aux demandes de subventions.

Le Living Lab de l'Institut du Cerveau sera aussi un outil formidable pour tester rapidement les nouvelles solutions développées auprès des futurs utilisateurs cliniciens, patients ou personnes âgées.

Le centre d'investigation clinique de l'Institut du Cerveau pourra également permettre la mise en place d'études cliniques pour l'application des solutions Dextrain dans des pathologies comme la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques, dans la prolongation du travail de recherche dont est issu Dextrain.

La proximité avec d'autres entreprises du monde de la Medtech sera également un atout.





À propos de Dextrain

Créée en février 2021, la startup Dextrain est spécialisée dans le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux innovants et de solutions numériques pour l'évaluation et la rééducation de la dextérité manuelle. Sa mission est de transformer la neuro-rééducation, en exploitant les derniers progrès réalisés en neurosciences, pour apporter des solutions de nouvelle génération dans toutes les pathologies impactant la dextérité manuelle. Son ambition : améliorer l'indépendance et la qualité de vie du plus grand nombre de personnes possible.

Pour plus d'informations : www.dextrain.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com

