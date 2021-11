(Euronext Paris - Compartiment C)

03/11/2021 - 17:45

Paris, le 3 novembre 2021 – ARCHOS annonce la création de la société MDV IT, détenue à 100% par Medical Devices Venture, une filiale d'ARCHOS.



Face à une demande exponentielle des établissements hospitaliers en termes de terminaux mobiles, d'écrans interactifs, et de solutions propriétaires, MDV IT aura pour mission de concevoir conjointement avec les DSI des établissements de santé une gamme de solutions répondant à leurs nouveaux besoins.



MDV IT s'appuiera sur les compétences en ingénierie, industrialisation et distribution d'ARCHOS et de sa filiale dédiée aux produits pour les professionnels, Logic Instrument.

L'objectif de MDV IT est d'être l'interlocuteur privilégié de chaque établissement de santé ayant besoin de petites séries, personnalisées, dotées d'accessoires dédiés, et intégrant les suites logicielles applicatives adaptées en termes de gestion de flotte et de sécurité des données.





MDV IT : une palette de savoir-faire au service des établissements de santé

MDV IT s'appuie sur les compétences acquises par le groupe ARCHOS. Elle bénéficie ainsi des capacités des équipes du groupe qui combinent de nombreuses années d'expérience et de compétences dans les domaines de l'ingénierie, du suivi de fabrication, de l'intégration et de la logistique.





MDV IT : une gamme de solutions conçues pour le monde de la santé

Terminaux mobiles : smartphones ayant un écran de 5'' à 7'', outil idéal pour les équipes médicales qui se déplacent à l'intérieur des établissements de santé et qui ont besoin d'être connectées en permanence pour accéder aux données de santé des patients

Tablettes : ce matériel est conçu pour que le professionnel de santé puisse notamment y connecter un équipement médical. Avec un écran compris entre 8'' et 15'', ces appareils conviennent également pour équiper les postes de travail.

Kiosques interactifs : dotés d'écrans allant de 20'' à 43'', ils permettent d'afficher en temps réel les informations destinées au plus grand nombre (patients, équipes médicales, visiteurs, etc.)

Tableaux interactifs : ces très grands écrans (43'' à 86'') sont les remplaçants high-tech des traditionnels tableaux blancs et permettent d'échanger lors de réunion des équipes médicales et d'accéder en temps réel au dossier des patients





MDV IT : support opérationnel pour les startups du groupe Medical Devices Venture

MDV IT est l'entité du groupe qui apportera les fonctions supports aux autres filiales de Medical Devices Venture :

Industrialisation : les équipes du groupe travaillent depuis de nombreuses années avec des fournisseurs de composants et de matériaux. Cela peut créer des effets de levier dans la négociation des prix, dans les approvisionnements ou dans la flexibilité des fournisseurs de matériaux nécessaires à la conception des dispositifs médicaux,

Suivi de fabrication et contrôle qualité : MDV IT participera avec les startups à l'élaboration des procédures de qualité pré et post production. Les équipes de management de projet en Asie ou en France adapteront les mécanismes de sampling et de testing utilisés en B2C afin de garantir la qualité des dispositifs médicaux,

Approvisionnement et logistique : les startups partenaires pourront profiter des relations du groupe avec les différents prestataires logistiques.



Les startups bénéficient ainsi de véritables leviers pour permettre des économies d'échelle, un meilleur contrôle qualité, une réelle flexibilité et un raccourcissement des délais, autant d'avantages, qu'elles ne pourraient avoir seules.



MDV IT sera présente au salon Silver Economy Expo (porte de Versailles) les 23 et 24 Novembre 2021. Plus d'information : www.mdv-it.com





Contact :

Loïc POIRIER – PDG ARCHOS – [email protected]





A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com