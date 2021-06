03/06/2021 - 13:30

Paris, le 3 juin 2021 – Loïc POIRIER PDG d'ARCHOS présente en vidéo MDV (Medical Devices Venture).

Il est accompagné de Pavel Lindberg co-inventeur et président du conseil scientifique de Dextrain.

Dextrain est la première société où MDV a investi.

Contact

Loïc POIRIER – Président Directeur Général – [email protected]

A propos d'Archos

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs start-up. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com