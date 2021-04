15/04/2021 - 17:45



Paris – 15 avril 2021 – ARCHOS annonce Le MIROIR, pensé pour être à la fois un objet design dans la maison ou au bureau et surtout comme une passerelle pour se connecter de manière instantanée et dynamique à des applications où il est essentiel d'être vu et de se voir des pieds à la tête.



Les usages distanciels sont multiples, couvrant le sport, les jeux, le shopping, la vidéo-conférence.En effet, depuis l'épidémie de Covid et ses conséquences, avec les fermetures des salles de sports, du télétravail à 100%, la communication en distanciel est devenue quotidienne et il est essentiel d'avoir des outils ergonomiques et adaptés.





Le MIROIR : un grand écran ouvert sur le monde, pour communiquer en toute simplicité.



Eteint, c'est un miroir au design sobre et élégant qui convient à tous les types d'intérieurs et toutes les pièces de la maison.

Allumé, le produit prend tout son sens et révèle un écran haute définition avec une excellente densité de couleurs et un angle de vision extra large.

Doté d'un écran de 32 pouces en mode portrait, fixé au mur ou posé sur son pied, Le MIROIR d'ARCHOS permet de voir son interlocuteur comme s'il se tenait face à vous dans la réalité.

Connecté en WiFi ou en ethernet et doté de haut-parleurs de qualité et d'une caméra haute définition, Le MIROIR permet de communiquer facilement avec son interlocuteur, comme s'il était à côté.

Enfin grâce à son écran tactile et à Android, l'utilisateur pourra accéder en toute simplicité, comme sur son smartphone ou sa tablette, à ses applications favorites.





Le MIROIR fait rentrer chez vous votre coach sportif



Depuis quelques années, la pratique du sport en ligne via YouTube ou des applications sportives s'est fortement répandue et a explosé depuis un an avec la fermeture des salles de sport et autres équipements sportifs d'intérieur.

Le MIROIR d'ARCHOS révolutionne cette façon de faire du sport. En effet le coach, qu'il soit en direct ou en replay, sera quasiment en taille réelle face à l'utilisateur, c‘est idéal, par exemple, pour exécuter parfaitement son fitness.

De plus s'il est en direct le coach pourra, comme dans une salle de sport, via la webcam vérifier que le sportif fait correctement les mouvements et lui communiquera comme s'il était face à lui.

Enfin l'utilisateur se verra ; comme dans la salle de sport, dans la partie Miroir de l'objet pour s'assurer que ses mouvements sont corrects.







Votre MIROIR devient intelligent



Qui n'a pas souhaité pouvoir essayer des vêtements achetés sur des boutiques en ligne avant de les recevoir ? Avec le MIROIR cela sera possible.

En effet grâce à la webcam, l'appareil pourra prendre les mensurations de l'utilisateur et lui créer un avatar en 3D à son image. Ensuite rien de plus simple que de vérifier que le vêtement sélectionné est à la bonne taille ou la bonne couleur.







Le MIROIR : la visio comme si vous y étiez



Nous sommes tous passés maîtres dans l'utilisation des différentes applications de visio conférence tant dans le milieu professionnel pour les réunions des équipes en distanciel ou au niveau personnel pour les « apéro jeux » en famille ou entre amis.

Grâce au MIROIR d'ARCHOS, vous allez enfin pouvoir voir votre interlocuteur en taille réelle comme s'il était en présentiel dans votre bureau ou votre salon, la communication est naturelle et spontanée.



ARCHOS annoncera dans les semaines à venir de nombreux partenariats pour illustrer tous ces nouveaux usages et offrir ainsi des expériences utilisateurs inédites





Disponibilité et Prix



Le MIROIR sera commercialisé en Europe à partir du mois de juin 2021 au prix de 799€TTC, soit 665€HT pour les professionnels.







