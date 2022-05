24/05/2022 - 10:30

Communiqué de presse

Paris, le 24 mai 2022



Aqua Asset Management, société de gestion indépendante focalisée à 100% sur la transition écologique, annonce l'obtention du label Greenfin pour son fonds Transition Evergreen, 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et à la réduction de l'empreinte carbone.

Ce label Greenfin, a pour objectif de mobiliser une partie de l'épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique.

Premier label d'État dédié à la finance verte, le label Greenfin (anciennement label TEEC pour « Transition énergétique et écologique pour le climat ») a été créé fin 2015 par le ministère de la Transition écologique et solidaire au moment de la COP 21.

Le label Greenfin, qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement, s'adresse aux acteurs financiers qui agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables.

Le label a la particularité d'exclure les fonds qui investissent dans des entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles.

Les fonds d'investissement candidats à cette labellisation doivent prendre en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille et avoir un impact positif sur la transition écologique et énergétique.

Pour Lionel Le Maux, président d'Aqua Asset Management : « « Quelques mois après l'obtention du label Relance, destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique, nous sommes fiers d'obtenir ce label Greenfin pour notre fonds Transition Evergreen. Il réaffirme notre engagement en faveur des PME et ETI françaises qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement. Ce label témoigne également du profond travail entrepris par les équipes d'Aqua Asset Management sur la thématique de la transition écologique et la mesure d'impact. »

A propos d'Aqua Asset Management :

Société de gestion indépendante, basée à Paris, Aqua Asset Management se positionne comme un acteur de l'investissement durable, engagé pour construire un monde décarboné. Elle accompagne des entreprises de taille moyenne en croissance, actives dans la transition écologique, qu'il s'agisse de pure-players (biogaz, efficacité énergétique, gestion durable des forêts, mobilité décarbonée) ou de sociétés en transition.

Plus d'informations sur : www.aqua-am.com.

