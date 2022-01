(Société non cotée)

25/01/2022 - 17:00

Communiqué

Paris, le 25 janvier 2022

Aqua Asset Management, société de gestion indépendante focalisée à 100% sur la transition écologique, annonce la labellisation « Relance » de son fonds Transition Evergreen, 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et à la réduction de l'empreinte carbone.

Lancé en octobre 2020 par le Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, le label « Relance » a pour objectif d'orienter l'épargne vers le financement de long terme des entreprises françaises. Octroyé par la Direction Générale du Trésor, il vise à reconnaître les fonds d'investissement qui soutiennent la relance économique en venant renforcer les fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises et notamment des PME et des ETI.

Les fonds labellisés doivent en outre respecter les critères d'éligibilité définis dans la Charte du label « Relance ». Cette Charte inclut notamment un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG) qui doit guider leur politique d'investissement et d'engagement actionnarial.

Cette labellisation du fonds Transition Evergreen vient souligner la démarche d'investisseur responsable d'Aqua Asset Management et est une reconnaissance de son engagement auprès de petites et moyennes entreprises françaises, impliquées dans la construction d'un monde décarboné.

Pour Lionel Le Maux, président d'Aqua Asset Management : « L'obtention du label Relance illustre parfaitement notre volonté d'inscrire nos investissements dans le long terme. Avec le fonds Transition Evergreen nous accompagnons le passage à l'échelle de nos participations en leur apportant un horizon de temps en phase avec leur développement. »

A propos d'Aqua Asset Management :

Société de gestion indépendante, basée à Paris, Aqua Asset Management se positionne comme un acteur de l'investissement durable, engagé pour construire un monde décarboné. Elle accompagne des entreprises de taille moyenne en croissance, actives dans la transition écologique, qu'il s'agisse de pure-players (biogaz, efficacité énergétique, gestion durable des forêts, mobilité décarbonée) ou de sociétés en transition.

https://www.aqua-am.com/

CONTACTS :

Relations investisseurs

Laura RIBEIRO

T : +33 (1) 89.16.61.09

[email protected]

Relations presse

Leïla Bekkouche-Top

T : +33 (6) 29.11.09.10

[email protected]