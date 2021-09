02/09/2021 - 23:00

CRYSTAL LAKE, ILLINOIS, 2 septembre 2021 -- AptarGroup, Inc. (NYSE: ATR), leader mondial dans le domaine du conditionnement de produits pharmaceutiques et de biens de consommation, a annoncé aujourd'hui, à la suite de la signature d'un contrat de cession d'actions le 22 juillet 2021 et de l'approbation du Ministère français de l'Économie au titre de la réglementation relative au contrôle des investissements étrangers, avoir réalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Voluntis (ENXTPA : ALVTX) auprès des actionnaires de référence de la société et de certains managers. Cette prise de participation représente environ 64,6% du capital social de Voluntis (sur une base non diluée), au prix de 8,70 € par action.

Conformément à la réglementation applicable, Aptar initiera une offre publique d'achat obligatoire visant à acquérir les actions restantes de Voluntis à un prix identique de 8,70 € par action (l'« Offre Publique d'Achat »). Aptar a l'intention de déposer l'Offre Publique d'Achat auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») en septembre 2021 et l'Offre Publique d'Achat sera soumise à l'autorisation réglementaire de l'AMF.

Si les conditions réglementaires sont satisfaites à l'issue de l'Offre Publique d'Achat, Aptar a l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire sur les actions de Voluntis restantes en circulation.

Le conseil d'administration de Voluntis (le « Conseil d'Administration »), sur la recommandation de son comité ad hoc et conformément à la règlementation applicable, a nommé Advolis Orfis en tant qu'expert indépendant le 5 juillet 2021 et émettra, notamment sur la base du rapport de l'expert indépendant appelé à se prononcer sur les conditions financières de l'Offre Publique d'Achat et de l'éventuel retrait obligatoire consécutif, un avis motivé sur l'Offre Publique d'Achat et ses conséquences pour Voluntis, ses actionnaires et ses employés.

Le rapport de l'expert indépendant et l'avis du Conseil d'Administration seront inclus dans le projet de note en réponse qui sera préparé par Voluntis dans le cadre de l'Offre Publique d'Achat et soumis à l'AMF, qui en appréciera la conformité à la règlementation applicable.

Le 2 septembre 2021, à la suite de la démission des représentants de certains vendeurs actionnaires du Conseil d'Administration de Voluntis (à savoir Laurent Higueret (représentant permanent de Bpifrance Participations) et Franck Noiret (représentant permanent de LBO France Gestion)), Gael Touya et Patrick Jeukenne, représentants d'Aptar, ont été nommés afin de les remplacer au Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration a également nommé Saï Shankar au poste de directeur général délégué de Voluntis, et l'équipe managériale actuelle de Voluntis devrait rester identique après la réalisation de l'Offre Publique d'Achat.

À propos d'Aptar

Aptar se positionne parmi les leaders mondiaux dans le domaine de la conception et de la fabrication d'une vaste gamme de produits de conditionnement pour les produits pharmaceutiques, les biens de consommation et les principes actifs. Les solutions et services innovants d'Aptar desservent une multitude de marchés finaux tels que la pharmacie, la cosmétique, les soins personnels, la maison, dans le secteur des produits alimentaires et des boissons. Aptar exploite les connaissances acquises, la conception, l'ingénierie et la science en vue de créer des technologies de dosage, de distribution et de conditionnement de protection pour les plus grandes marques du monde, engendrant ainsi une différence significative dans la vie, l'environnement esthétique, la santé et le foyer de plusieurs millions de patients et consommateurs à travers le monde. Le siège social d'Aptar se situe à Crystal Lake, dans l'Illinois, et il emploie 13.000 salariés dans 20 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aptar.com.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles, notamment sur l'acquisition potentielle de Voluntis et les effets anticipés de cette acquisition. L'emploi de termes ou de verbes au futur ou au conditionnel, tel que « sera », « serait » et « devrait » vise à identifier ces déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles sont formulées conformément aux dispositions relatives aux règles d'exonération (Safe Harbor) de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933, ainsi que de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, et reposent sur nos convictions et hypothèses issues des informations dont nous disposons actuellement. Par conséquent, nos résultats réels sont susceptibles de différer significativement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles, en raison de risques et incertitudes connus ou inconnus propres à l'environnement de nos sites et entreprises, notamment, sans toutefois s'y limiter : le calendrier de réalisation de l'Offre Publique d'Achat ; les bénéfices attendus de l'acquisition ; l'intégration réussie de Voluntis ; l'environnement réglementaire ; et la concurrence, en particulier les avancées technologiques. Pour obtenir de plus amples informations sur ces risques et incertitudes, veuillez consulter les dépôts d'Aptar auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment les discussions figurant dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse de la direction concernant les conditions financières et les résultats d'exploitation », sur les Formulaires 10-K et Formulaires 10-Q d'Aptar. Aptar décline toute obligation d'actualiser les déclarations prévisionnelles, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre raison.

# # #

Contact Relations Investisseurs :

Matt DellaMaria

AptarGroup, Inc.

+1 815 479 5530

[email protected]

Contact Presse :

Carolyn Penot

Aptar Pharma

+33 1 39 17 20 38

[email protected]