Aptar annonce son entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Voluntis afin d'accélérer son développement dans le domaine des thérapies digitales



CRYSTAL LAKE, Illinois, 22 juin 2021 -- AptarGroup, Inc. (NYSE: ATR), leader mondial dans le domaine du conditionnement de produits pharmaceutiques et de biens de consommation, a annoncé aujourd'hui être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition potentielle de toutes les actions en circulation de Voluntis (ENXTPA: ALVTX), un leader dans le domaine des thérapies numériques.

Cette acquisition viendrait compléter le portefeuille existant d'Aptar en matière de solutions de santé numérique, composé d'appareils connectés, en ajoutant des solutions de thérapies numériques et en élargissant ses services à de multiples conditions et maladies chroniques. Les thérapies digitales aident les patients et les soignants à traiter, gérer ou prévenir les troubles ou maladies, grâce à des interventions fondées sur des données probantes et pilotées par des solutions de haute qualité. Soutenues par une tendance à la personnalisation des soins, les thérapies digitales sont utilisées seules ou en combinaison avec des traitements, des dispositifs ou d'autres thérapies afin d'en optimiser les résultats. Avec l'acquisition de Voluntis, Aptar aurait un accès immédiat à une plateforme propriétaire établie et à des algorithmes qui permettront de construire les futures solutions numériques fournies aux clients pharmaceutiques et de biotechnologie ainsi qu'à d'autres acteurs de la santé, y compris les organismes payeurs et les professionnels de santé.

La plateforme Theraxium, propriété de Voluntis, accompagne les patients dans la gestion de leur traitement en collaboration avec leur équipe soignante. La plateforme offre une aide à la décision en temps réel (par exemple pour l'autogestion des symptômes, de la posologie et de l'observance) pour un large éventail de maladies chroniques, tout en permettant aux équipes soignantes de suivre à distance le parcours de soins du patient et l'évolution de sa maladie. La plateforme Theraxium sert de base aux thérapies numériques co-développées avec des partenaires pharmaceutiques et destinées à être utilisées en conjonction avec leurs médicaments. La société a obtenu quatorze autorisations réglementaires en Amérique du Nord et dans l'Union européenne, grâce à son système de gestion de la qualité certifié ISO13485 et MDSAP (Medical Device Single Audit Program). En particulier, Oleena est la première thérapie numérique en oncologie basée sur la plateforme Theraxium à avoir reçu une homologation réglementaire à la fois aux États-Unis et dans l'Union européenne. Fondée en 2001, Voluntis emploie plus de 75 personnes dans ses bureaux de Paris et de Boston, et continuera à opérer à partir de ces sites.

Stephan B. Tanda, Directeur Général d'Aptar, a déclaré : « Voluntis s'est imposé comme un véritable innovateur en matière de thérapies numériques au cours de la dernière décennie, la gestion des maladies chroniques étant au cœur de son offre. Combiné à nos plateformes actuelles, à nos capacités étendues de recherche et développement et à nos relations de longue date dans le secteur de la santé, cet investissement stratégique accélérerait nos futures offres de soins de santé numériques et stimulerait l'innovation. Et ce, afin d'offrir aux patients du monde entier des outils de soutien dynamiques permettant de transformer leur quotidien. »

« Il s'agit de la prochaine étape de notre stratégie d'expansion de nos capacités numériques. En s'appuyant sur la plateforme de Voluntis, Aptar Pharma serait en mesure de développer des solutions de thérapie numérique inédites dans plusieurs domaines thérapeutiques. En combinant ces thérapies numériques avec notre écosystème de dispositifs connectés, nous offririons aux patients et aux professionnels de santé une gamme d'outils efficaces pour améliorer les résultats cliniques », a expliqué Gael Touya, président d'Aptar Pharma.

Eric Elliott, Président du Conseil d'Administration de Voluntis, a déclaré : « Au cours des discussions avec les dirigeants d'Aptar, il est apparu clairement qu'une telle association apporterait de grandes complémentarités, pour accélérer le déploiement de nos offres sur le marché de la santé numérique. La collaboration de personnes passionnées, partageant une même vision et travaillant ensemble, permettrait de délivrer des solutions plus rapidement qu'elles ne le feraient séparément. Il s'agit d'une excellente adéquation entre les talents et les intentions. »

Pierre Leurent, Directeur Général et cofondateur de Voluntis, qui conservera son rôle après l'acquisition, a ajouté : « Nous sommes ravis de cette éventuelle transaction avec Aptar. Nos équipes sont impatientes de contribuer à cette mission, en apportant des compétences et des capacités complémentaires au portefeuille croissant de solutions numériques d'Aptar. Nous avons toujours été une entreprise avec de grandes ambitions et en faisant partie d'Aptar, nous serions en mesure de poursuivre une ambition commune visant à fournir une plateforme de santé numérique complète, combinant des dispositifs connectés et des thérapies numériques, afin de mettre en œuvre une large gamme de solutions innovantes au profit du bien-être des patients dans le monde entier. En rejoignant un acteur bien établi et reconnu, nous pourrions capitaliser pleinement sur son envergure mondiale et sa connaissance approfondie du secteur. »

Dans le cadre de l'opération envisagée, et sous réserve des conditions décrites ci-dessous, Aptar procéderait à l'acquisition de l'intégralité des actions détenues par certains membres de l'équipe de direction et certains actionnaires de référence, représentant environ 64,6% du capital de Voluntis (sur une base non diluée), pour un prix de 8,70 euros par action et un prix global de 50,8 millions d'euros (61,5 millions de dollars US[1]). Ce prix valorise la totalité des fonds propres de Voluntis (sur une base pleinement diluée) à environ 78,8 millions d'euros (95,3 millions de dollars US1).

La conclusion d'un contrat de cession définitif est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel de Voluntis. La réalisation de l'acquisition du bloc de contrôle sera soumise aux conditions habituelles et notamment à l'approbation du Ministère Français de l'Economie au titre de la réglementation sur le contrôle des investissements étrangers.

Le Conseil d'Administration de Voluntis a accueilli favorablement la transaction proposée et Aptar et Voluntis ont conclu un accord en vertu duquel Voluntis a accepté de soutenir l'offre publique d'achat décrite ci-dessous et de ne pas solliciter d'autres offres.

A l'issue de cette acquisition, Aptar lancera une offre publique d'achat obligatoire simplifiée en numéraire pour acquérir les actions restantes de Voluntis au même prix de 8,70 € par action (l'"Offre Publique d'Achat"). L'Offre Publique d'Achat serait déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'"AMF") après la réalisation de l'acquisition du bloc et l'émission par le Conseil d'Administration de Voluntis de son avis motivé sur l'Offre Publique d'Achat, à la lumière des travaux d'un expert indépendant désigné pour se prononcer sur les conditions financières de l'Offre Publique d'Achat et, le cas échéant, du retrait obligatoire. Le dépôt de l'Offre Publique d'Achat devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre 2021 et sa clôture avant la fin du quatrième trimestre 2021. L'Offre Publique d'Achat ne sera soumise à aucune condition suspensive autre que la décision de conformité de l'AMF. Aptar et Voluntis tiendront le marché informé de tout développement significatif de la transaction proposée.

Si les conditions réglementaires sont remplies à l'issue de l'offre publique d'achat, Aptar a l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire sur les actions de Voluntis non apportées à l'Offre Publique d'Achat (aux mêmes conditions financières que celles de l'offre publique d'achat).

Aptar a l'intention de financer l'opération avec sa trésorerie existante. Une fois réalisée, l'opération devrait avoir un effet dilutif sur le bénéfice par action ajusté d'Aptar, de l'ordre de 0,01 à 0,02 dollars US par trimestre pour l'exercice 2022.

Aptar se positionne parmi les leaders mondiaux dans le domaine de la conception et de la fabrication d'une vaste gamme de produits de conditionnement pour les produits pharmaceutiques et les biens de consommation. Les solutions et services innovants d'Aptar desservent une multitude de marchés finaux tels que la pharmacie, la cosmétique, les soins personnels, la maison, dans le secteur des produits alimentaires et des boissons. Aptar exploite les connaissances acquises, la conception, l'ingénierie et la science en vue de créer des technologies de dosage, de distribution et de conditionnement de protection pour les plus grandes marques du monde, engendrant ainsi une différence significative dans la vie, l'environnement esthétique, la santé et le foyer de plusieurs millions de patients et consommateurs à travers le monde. Le siège social d'Aptar se situe à Crystal Lake, dans l'Illinois, et il emploie 13.000 salariés dans 20 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aptar.com.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles, notamment sur l'acquisition potentielle de Voluntis et les effets anticipés de cette acquisition. L'emploi de termes ou de verbes au futur ou au conditionnel, tel que « sera », « serait » et « devrait » vise à identifier ces déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles sont formulées conformément aux dispositions relatives aux règles d'exonération (Safe Harbor) de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933, ainsi que de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, et reposent sur nos convictions et hypothèses issues des informations dont nous disposons actuellement. Par conséquent, nos résultats réels sont susceptibles de différer significativement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles, en raison de risques et incertitudes connus ou inconnus propres à l'environnement de nos sites et entreprises, notamment, sans toutefois s'y limiter : la satisfaction des conditions nécessaires à la réalisation de l'acquisition et de l'offre publique ; les bénéfices attendus de l'acquisition ; l'intégration réussie de Voluntis ; l'environnement réglementaire ; et la concurrence, en particulier les avancées technologiques. Pour obtenir de plus amples informations sur ces risques et incertitudes, veuillez consulter les dépôts d'Aptar auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment les discussions figurant dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse de la direction concernant les conditions financières et les résultats d'exploitation », sur les Formulaires 10-K et Formulaires 10-Q d'Aptar. Aptar décline toute obligation d'actualiser les déclarations prévisionnelles, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre raison.

