Le 7 février 2024



Apsys annonce la signature de son premier crédit

RCF pour un montant de 43 M€

Conclue le 2 février 2024 auprès des prêteurs BNP Paribas, Société Générale, Banque Internationale à Luxembourg, Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, et Banque Palatine, cette opération structurante constitue une première dans l'histoire d'Apsys et témoigne de la confiance dont le Groupe jouit auprès de ses partenaires bancaires.

D'une maturité de 3 ans, ce RCF (Revolving Credit Facility) de 43 M€ va permettre au Groupe de gagner en flexibilité dans la gestion de sa trésorerie et d'anticiper d'éventuels besoins de financement.

Apsys a pris l'engagement d'intégrer des critères environnementaux, sociaux et sociétaux (ESG) à cette ligne bancaire au cours de cette année pour convertir ce financement en SLL («Sustainability Linked Loan»), en alignement du prêt sur des objectifs RSE intégrés aux quatre piliers de la stratégie ESG du Groupe.

«Apsys a toujours mis un point d'honneur à tenir ses engagements auprès de ses partenaires financiers, et notamment encore récemment avec le remboursement de son crédit EuroPP. Dès lors, nous pouvons capitaliser sur une crédibilité renforcée et une agilité qui nous permettent de maintenir notre trajectoire de développement, en dépit d'un contexte de fortes fluctuations de marché. En l'espèce, ce RCF nous permettra de renforcer notre structure financière et de sécuriser l'accès à la liquidité pour continuer à déployer notre stratégie», déclare Maurice Bansay, Président Fondateur d'Apsys.

«Nous sommes particulièrement fiers d'avoir mené à bien cette opération avec nos partenaires bancaires, opération qui incarne parfaitement notre politique active dans la gestion de notre trésorerie et qui intervient dans un contexte de marché particulièrement difficile. Elle traduit la confiance de nos banques dans notre qualité de crédit et la volonté d'Apsys de promouvoir la finance durable », souligne Jean-Philippe Carrascosa, Directeur Financier du Groupe Apsys.

Apsys a été accompagné dans cette opération par Société Générale, intervenue en qualité d'agent et de coordinateur. Les cabinets Hogan Lovells et Nouel De Pardieu Brocas Maffei ont, eux, œuvré respectivement comme conseil des banques et comme conseil de l'emprunteur.