16/11/2023 - 10:00

Financière Apsys annonce le remboursement à son échéance de son émission Euro PP FR0013374709. Cette souche, initialement émise en novembre 2018, puis complétée en 2019, avait une maturité de 5 ans et un encours de 64,7m€.

« Une fois de plus, Apsys confirme sa capacité à tenir ses engagements, en particulier auprès de ses porteurs obligataires. Notre groupe émet des Euro PP depuis 2015 de manière régulière et a toujours entretenu de très bons rapports avec le marché. Nous démontrons une nouvelle fois à nos investisseurs que la qualité de crédit du groupe est en ligne avec leurs attentes » déclare Maurice Bansay, Président Fondateur d'Apsys.

« Dans un marché du financement perturbé, nous envoyons un signal fort quant à la qualité de crédit d'Apsys. Nous solliciterons à nouveau le marché Euro PP au moment opportun pour l'entreprise » complète Jean-Philippe Carrascosa, Directeur Financier du Groupe.

A l'issue de ce remboursement, Apsys reste présent sur l'Euro PP avec la souche FR001400D4D6, dont l'échéance est en 2027.

Apsys entend poursuivre sur les prochaines années des levées de fonds pour accompagner son développement et en particulier Canopia, grand projet exemplaire de requalification urbaine à Bordeaux et symbole des développements à haute qualité urbaine et environnementale qui sera livré en 2026.

A propos d'Apsys :

Acteur passionné du commerce et de la ville, Apsys conçoit, réalise, anime et valorise, depuis 1996, des opérations à forte valeur ajoutée dans toutes les fonctions (polarités urbaines mixtes, lieux de shopping, bureaux, logements, hôtels…). Parmi ses réalisations emblématiques, Manufaktura à ?ód? (Pologne), Beaugrenelle à Paris, Posnania à Pozna? (Pologne), Muse à Metz et Steel à Saint-Etienne ou encore Le Dix Solférino à Paris et, en cours de développement, Canopia à Bordeaux, Neyrpic dans la métropole grenobloise, La Maison du Peuple à Clichy et désormais la reconversion du Centre d'Echanges Lyon Perrache à Lyon et du siège de l'AP-HP à Paris. Grâce à des gestes architecturaux à la fois audacieux et respectueux, des espaces de sociabilité généreux, des mix programmatiques « cousus-main », des engagements environnementaux et sociétaux concrets, les réalisations et les projets d'Apsys portent une vision créative, responsable et généreuse de la ville et des lieux de vie, au profit de tous. Ensemble, une autre ville est possible ! En savoir plus : www.apsysgroup.com.

Contact presse :

Contact financier Apsys :

contactfinance@apsysgroup.com