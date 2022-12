20/12/2022 - 14:00

Financière Apsys annonce la réalisation d'un TAP de sa deuxième émission obligataire « verte » de type Euro Private Placement « Euro PP » pour un montant de 8,8 millions d'Euros et assortis d'une maturité octobre 2027, portant le total de l 'émission à 55,8M€ Les fonds seront affectés à des actifs et projets à haute qualité environnementale, selon un green framework qui respecte les « Green Bonds Principles ».

« Cette opération s'inscrit dans la continuité de notre émission réalisée en octobre 2022. Les investisseurs témoignent une nouvelle fois de leur confiance dans la résilience du portefeuille et du pipeline de développement d'Apsys. Cette émission verte s'adosse à notre framework greenbond, illustrant notre politique RSE forte au sein de nos projets phares en développement à haute qualité environnementale » déclare Jean-Philippe Carrascosa, Directeur Financier du Groupe Apsys.

Financière Apsys a été accompagnée sur cette émission par BNP Paribas et Invest Securities, comme Chefs de file et Teneurs de Livre, par Banque Palatine, comme co-Chefs de File et par Bopro comme conseil RSE. Les cabinets Gide Loyrette et Nouel De Pardieu Brocas Maffei ont œuvré respectivement comme conseil des banques et comme conseil de l'émetteur. CACEIS est l'agent de paiement et Aether Financial Services est l'agent de calcul.

A propos d'Apsys :

Acteur passionné du commerce et de la ville, Apsys conçoit, réalise, anime et valorise, depuis 1996, des opérations à forte valeur ajoutée dans toutes les fonctions (polarités urbaines mixtes, lieux de shopping, bureaux, logements, hôtels…). Parmi ses réalisations emblématiques, Manufaktura à ?ód? (Pologne), Beaugrenelle à Paris, Posnania à Pozna? (Pologne), Muse à Metz et Steel à Saint-Etienne ou encore Le Dix Solférino à Paris et, en cours de développement, Canopia à Bordeaux, Neyrpic dans la métropole grenobloise, La Maison du Peuple à Clichy et désormais la reconversion du Centre d'Echanges Lyon Perrache à Lyon et du siège de l'AP-HP à Paris. Grâce à des gestes architecturaux à la fois audacieux et respectueux, des espaces de sociabilité généreux, des mix programmatiques « cousus-main », des engagements environnementaux et sociétaux concrets, les réalisations et les projets d'Apsys portent une vision créative, responsable et généreuse de la ville et des lieux de vie, au profit de tous. Ensemble, une autre ville est possible ! En savoir plus : www.apsysgroup.com.

Contact presse :

Agence Shan

Guillaume Duhamel

guillaume.duhamel@shan.fr

06 13 81 00 92

Contact financier :

contactfinance@apsysgroup.com