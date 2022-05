24/05/2022 - 17:55

Face aux enjeux majeurs de transformation et d'adaptation auxquels sont soumis les villes, les territoires et les communautés, Apsys, acteur urbain engagé, a défini, en 2019, une stratégie RSE volontariste articulée autour de trois piliers - coconstruire la ville résiliente, favoriser l'inclusion et le développement économique local, impulser une dynamique de changement auprès de ses différentes parties prenantes - et trois leviers – l'excellence environnementale, la programmation responsable et l'engagement sociétal des actifs et des projets.

La publication d'un 1er rapport RSE au titre de l'année 2021 marque une nouvelle étape de cet engagement. Symbole de la montée en puissance de sa stratégie RSE, Apsys présente, dans cet ouvrage, les grandes lignes de sa démarche et dresse un état des lieux concret des actions menées sur tous ses champs d'action et dans ses deux pays (la France et la Pologne).

Alors que réalisation d'un rapport RSE n'était pas une obligation réglementaire pour Apsys, ce rapport extra-financier est né de la volonté des équipes de se doter d'un outil de mesure et de suivi des actions menées, de manière à optimiser la performance environnementale, sociétale et sociale d'Apsys, dans une logique de progrès continu. Avec ce rapport qui leur donne amplement la parole, Apsys met en lumière les nombreuses initiatives portées par ses collaborateurs, en France et en Pologne.

« Nous sommes particulièrement fiers de ce 1er rapport, qui incarne parfaitement l'ADN d'Apsys, entreprise familiale engagée de longue-date dans la fabrique d'une ville plus agréable et plus durable pour tous. Ce rapport extra-financier est le reflet de l'implication des équipes qui, en France et en Pologne, déploient cette stratégie avec cœur. C'est aussi un outil clé pour le pilotage de nos engagements RSE et la poursuite de leur montée en puissance » déclarent Maurice Bansay, Président fondateur d'Apsys, et Eléonore Villanueva, Directrice Marketing, Communication et RSE.

>> Cliquez ici pour accéder au rapport RSE 2021 d'Apsys !

En 2022, Apsys poursuit la montée en puissance de sa stratégie RSE avec, en particulier, le lancement de deux nouveaux chantiers structurants : la réalisation d'un bilan carbone groupe en vue de l'établissement d'une stratégie “net zéro” et une réflexion sur la raison d'être d'Apsys, véritable outil de transformation et de guidance stratégique.

-

A propos d'Apsys

Acteur passionné de la ville depuis 25 ans, Apsys conçoit, réalise, anime et valorise des actifs qui font vibrer la ville dans toutes les fonctions : polarités urbaines mixtes, commerce, bureau, logement, hôtellerie… Parmi ses réalisations emblématiques, Beaugrenelle (moteur de la métamorphose du quartier du Front de Seine à Paris), Muse (création d'un ilot urbain mixte à Metz) et Steel (requalification de la principale entrée de ville à Saint-Etienne), Le Dix Solférino (requalification du siège historique du PS) et, en cours de développement, Bordeaux Saint-Jean (création d'un nouveau « morceau de ville »), Neyrpic (création d'un lieu de vie sur une friche industrielle), La Maison du Peuple (réhabilitation d'un chef d'œuvre de l'architecture moderniste à Clichy). Grâce à des gestes architecturaux à la fois audacieux et respectueux, des espaces de sociabilité généreux, des mix programmatiques « cousus-main », des engagements environnementaux et sociétaux concrets, les réalisations et les projets d'Apsys portent une vision responsable, humaine et vibrante de la ville, au profit de tous. En savoir plus : www.apsysgroup.com.

-

Contact presse Apsys

Agence Shan

Laetitia Baudon-Civet, Directrice Conseil

[email protected]

+33 (0)6 16 39 76 88